Classifica singoli più venduti del 2020: la musica italiana conquista il podio

Classifica album più venduti del 2020: Marracash, Sfera Ebbasta, tha Supreme. Elodie prima tra le donne!

Tra gli artisti che si sono distinti, al di là del podio, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Ultimo e Renato Zero.

Sanremo 2020, ecco i dischi più venduti con in testa Pinguini Tattici Nucleari ed Elodie

Solo 6 dei 25 dischi pubblicati entrano nella Top100 di fine anno.

Top 100 dischi più venduti nel 2020. Guida Universal Music con la Island Records inarrestabile!

Sono ben 38 i dischi della major presenti nella Top100 annuale .

Classifica Autori italiani più certificati nel 2020. Chi sarà in vetta tra Federica Abbate, Zef e Davide Petrella?

Ad agosto nella prima parte il testa a testa era tra Abbate e Petrella, con quest'ultimo in testa. Sarà cambiato qualcosa?.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell'8 gennaio

Nuovo anno e nuovo radio date.Nella settimana dell'8 gennaio 2021 iniziano a vedersi i nuovi singoli dei big della musica italiana, dopo i primi giorni.

Cecchetto Festival: diversi nomi noti tra i 60 semifinalisti del contest web

Si svolgerà il 3, 4 e 5 marzo la prima edizione del Cecchetto Festival, il contest web ideato dal noto talent scout. Ecco i nomi dei semifinalisti.

Ecco quali sono i dischi italiani più attesi del 2021 da Laura Pausini a Vasco Rossi

Dal pop al rap passando per il cantautorato. Ecco quali sono i dischi su cui c'è più attesa in questo anno della "rinascita".

Classifica Radio Earone 2020: il podio è internazionale, ma la musica italiana c'è grazie a Ghali, Irama e Boomdabash

La musica internazionale monopolizza il podio e 7 brani della Top Ten. Ghali è il primo italiano e supera Irama e Boomdabash e Alessandra Amoroso.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso: in arrivo il singolo “Pezzo di Cuore”

Con una storia sui social, Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno svelato la data di uscita del singolo inedito Pezzo Di Cuore, il primo in duetto.

I brani italiani più ascoltati del 2020 dalla redazione di All Music Italia

La redazione del nostro sito è andata a scoprire i brani più ascoltati da ognuno di noi durante il 2020.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Videointervista a oli?: “A Natale si dovrebbe essere felici, ma noto una mancanza di umanità verso chi non lo è...”

Il giorno di Natale uscirà Angeli e Demøni, nuovo singolo di Oli?, prodotto da Riccardo Scirè. Un coraggioso pezzo che parla di suicidio e depressione.

Videointervista ad Antonino: “Ricordo le luci del mio albero di Natale”

E' uscito il nuovo progetto discografico di Antonino Christmas, Ep natalizio in cui l'artista rivisita alcuni classici tradizionali con un tocco magico e originale .

Videointervista a Daniele Barsanti: “Le canzoni sono la mia priorità”

E' uscito per Apollo Records il nuovo singolo di Daniele Barsanti Fuori Dai Locali, secondo brano estratto dall'album in uscita nel 2021.

Videointervista ad Astol: “Vorrei che il mio stile possa affermarsi ogni giorno di più”

E' uscito il nuovo singolo di Astol Vediamoci Stasera, che arriva dopo Sangria interpretato insieme a Emma Muscat e che ha ottenuto il disco d'oro.

Videointervista a Roberta Morise e Pierdavide Carone: “Le canzoni belle si cantano facilmente”

E' uscito A Mano A Mano, una emozionante rivisitazione dello storico brano interpretata da Roberta Morise e Pierdavide Carone.

Buon 2021 e grazie... All Music Italia è più vivo che mai!

Innanzitutto Buon 2021 a tutti dalla redazione di All Music Italia.Non sono mai stato bravo a scrivere le cose celebrative, sono uno che vede il bicchiere sempre mezzo vuoto anche se poi agisce nei fatti come se fosse mezzo pieno.Eppure in queste ore, a cavallo tra la fine di un anno che tutti ricorderemo come...

Gazzelle: svelata la data di uscita del nuovo singolo “Belva”

Il nuovo singolo di Gazzelle "Belva" arriva dopo il successo di "Destri" e "Scusa" usciti nell'ultima parte del 2020.

Vasco Rossi in arrivo oggi il video di "Una canzone d'amore buttata via". Svelata la data di uscita del nuovo disco

Il nuovo disco arriverà dopo l'estate... ecco la data esatta!.

Zucchero: da venerdì 8 gennaio in radio il singolo “Facile”, inedito tratto da D.O.C. Deluxe Edition

Sarà in radio da venerdì 8 gennaio il nuovo singolo di Zucchero Facile, una delicata confessione d'amore interpretato in italiano e inglese.

Il Riff di Marco Mengoni: nel nuovo appuntamento Takagi & Ketra, aspettando... “Venere e Marte”!

I producer Takagi & Ketra ospiti della decima puntata del podcast Il Riff di Marco Mengoni. Una chiacchierata anche sul singolo Venere e Marte.

Achille Lauro: fuori a sorpresa il videoclip del nuovo singolo “Bvlgari Black Swing” feat. Izi & Gemitaiz

E' uscito il nuovo videoclip di Achille Lauro Bvlgari Black Swing feat. Izi & Gemitaiz, brano rivisitato e originariamente contenuto in Pour L'Amour.

Sanremo 2021: un piano per salvaguardare gli alberghi senza tralasciare l'idea della nave

Si è svolto a Palazzo Bellevue un incontro tra la RAI, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e i rappresentanti delle categorie commerciali.

Alessandro Canino e Guya Canino: un incontro generazionale nel nuovo singolo “Io fino a Te”

E' uscito per Visory Records Suisse il nuovo singolo di Alessandro Canino e Guya Canino Io fino a Te, brano fresco e sentimentale.

Lazise Canzoni D’Autore: la terza edizione con Vittorio De Scalzi e Loredana Errore

Si concluderà l'8 e il 9 gennaio Lazise Canzone D'Autore, la rassegna organizzata da Azzurra Music. Ospiti Vittorio De Scalzi e Loredana Errore.

Mace Salmo Blanco fuori l'8 gennaio il singolo "La canzone Nostra"

Il Producer visionario è pronto a lanciare una bomba cucita sul "profeta del rap" e l'artista rivelazione del 2020.

Festival di Sanremo 2021: tra rinascita e imprevedibilità spunta il nome di... Giovanna Civitillo!

Come anticipato da Tv Blog, sul palco del Festival di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus potrebbe salire la moglie Giovanna Civitillo!.

Tiromancino: “Cerotti”, nuovo singolo tratto della colonna sonora del nuovo film di Federico Zampaglione

Uscirà in radio e in digitale l'8 gennaio il nuovo singolo inedito dei Tiromancino Cerotti, scritto da Federico Zampaglione e Gazzelle.

I dischi numeri 1 in classifica nel 2020: in vetta c'è Guè Pequeno

Pareggio tra il rap e la trap e gli altri generi musicali.

Bauli In Piazza, una supporto logistico e di comunicazione per la campagna vaccinale anti-Covid

L'Associazione Bauli in Piazza coinvolta dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri per attività a sostegno della campagna vaccinale.

Saverio Grandi: in arrivo il nuovo singolo “Mi Piace”, il primo di una serie che anticipa l'album

Uscirà il 22 gennaio Mi Piace, il nuovo singolo di Saverio Grandi, cantautore e producer, co-autore di Una Canzone d'amore buttata Via di Vasco Rossi.

Ornella Vanoni: il nuovo singolo “Un Sorriso Dentro al Pianto” firmato Francesco Gabbani

Uscirà il prossimo 8 gennaio il nuovo singolo di Ornella Vanoni Un Sorriso Dentro al Pianto, firmato da Pacifico e Francesco Gabbani.

Pino Daniele: Sei anni oggi senza un esempio di musica mondiale. Ecco le 30 canzoni che abbiamo scelto

30 canzoni scelte in un repertorio invidiabile per ricordare uno dei nostri più grandi cantautori.

AMI Scoop: Emma Marrone annuncia una sorpresa... in arrivo una collaborazione con Alessandra Amoroso, "Pezzo di cuore"

Un tour o un live insieme? Un brano in coppia? Ecco tutti gli indizi e che cosa potrebbe c'entrare Dardust!.

Michele Bravi inizia a presentare le canzoni del nuovo album, "La Geografia del buio"

Dieci canzoni composte e scritte insieme a Federica Abbate e Cheope per riscoprire il mondo attraversando il buio.

StaGe! e Indies segnalano la situazione drammatica per il settore musica e spettacolo dal vivo

“Edizioni Curci - Una storia italiana da 160 anni” racconta la nostra musica

Soundreef: ammessa in CISAC, Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori

Nasce U.N.A. Unione Nazionale Autori: una casa per tutti gli artisti italiani

Danti e One Fingerz, firmato l'accordo con l'agenzia di management MK3

Ensi e Warner Chappell Music Italiana: rinnovata la collaborazione

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell'8 gennaio

TESTO & CONTESTO: "PETROLIO" DI CRANIO RANDAGIO versi che, a 4 anni dalla scomparsa, suonano ancora attuali

Il cast di Sanremo tra nomi noti e campioni di streaming. Ma Ugo li conosce???

Pagelle Nuovi singoli... il recupero dell'uscite del 4 e 11 dicembre 2020

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

YaMatt: “Che bel 2020”, un disperato sfogo rap sull'anno appena trascorso

Tolkins: un universo di spensieratezza, relax e good vibes nell'Ep d'esordio “Ain’t Givin Up”

Midorii: la corista di Achille Lauro fa il suo esordio discografico con “Salto”

Sir Prodige feat. Ariete: fuori “Aries”, brano manifesto di una nuova scuola musicale

Manfredi: in uscita l'8 gennaio il nuovo singolo “Doveva Essere Oggi”

Shar: la storia di Coraline, personaggio dell'omonimo film d'animazione, nel singolo d'esordio “Bottoni”

Classifica singoli più venduti del 2020: la musica italiana conquista il podio

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Astol Intervista Vediamoci Stasera

Roberta Morise Pierdavide Carone Intervista A Mano a Mano

I Desideri Intervista Lo Stesso Cielo

Ligabue Presentazione 77 + 7

Loredana Errore Intervista C'è Vita

Greta Zuccoli Intervista Ogni Cosa Sa Di Te

Claudio Baglioni Presentazione In Questa Storia che è la mia

Pamela Prati Intervista Mariposita

Renato Zero Presentazione Zerosettanta Volume Uno

Valerio Scanu Intervista Canto di Natale

Dodi Battaglia Intervista One Sky

Matteo Costanzo Intervista Vita