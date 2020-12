Classifica Radio 2020. In attesa della fine dell’anno, momento in cui sarà rilasciata la classifica definitiva, EarOne, partner ufficiale per l’industria musicale nella sua totalità, ha svelato la classifica provvisoria con dati che vanno dall’1 gennaio 2020 fino al 14 dicembre 2020.

A guidarla quest’anno un brano internazionale: Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie and The Giants.Il podio è composto da soli brani internazionali, seguono infatti Breaking Me di Topic & A7S e da Blinding Lights di The Weeknd.

In Top 10 solo tre brani italiani, Ghali con Good times, alla #5, seguito da i tormentoni estivi di Irama e Boomdabash & Alessandra Amoroso. Prima tra le donne italiane solista, è Levante seguita Gaia con Chega quindi Elodie che piazza ben due brani appena fuori dai primi 20.

La musica italiana vince 54 a 46 su quella internazionale. In salita la quota relativa alle donne della musica italiana. Presenti 10 brani da solita e 5 brani in duetto o con collaborazioni più vaste.

Clicca su continua per scoprire gli artisti con il maggior numero di brani in Top 100 e la classifica generale.