Classifica album più venduti del 2020. Ci siamo, FIMI/GfK hanno rilasciato oggi le classifiche degli album/Compilation, singoli e vinili più venduti dell’anno. Andiamo subito a scoprirle in tre differenti articoli partendo proprio da quella più attesa, ovvero quella degli album.

In questo anno funesto per la musica, ma non solo, lo streaming e il repertorio italiano hanno trascinato il mercato. Il podio è infatti occupato interamente dalla musica italiana con tre dischi rap/trap ma non solo, l’intera Top 10 è per la prima volta, da diversi anni a questa parte, interamente italiana. E ben quattro dei dischi, compreso il più venduto, sono pubblicazioni uscite nel 2019.

Secondo i dati GfK inoltre lo streaming premium ha dominato il mercato con una crescita del 31.8%, lo streaming free è salito del 9%. In totale lo streaming nell’ultimo semestre è arrivato a sfiorare il miliardo di ascolti alla settimana, un vero e proprio record.

Lockdown e la chiusura dei negozi con conseguente mancanza di instore hanno dato un duro colpo al supporto fisico, Cd e vinile, che chiude con un -27.8%.

La musica italiana è presente con ben 77 album contro i 23 di quella internazionale.

Andiamo quindi a scoprire la Classifica album più venduti del 2020 che copre dal 27 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per un totale di 53 settimane.

Clicca su continua.