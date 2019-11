Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana registrano l’ingresso di tha Supreme che, come previsto, monopolizza la classifica dei singoli, guida quella degli album e si piazza sul podio tra i vinili.

Marracash alla terza settimana di presenza è ancora sul podio, mentre sorprende l’ottimo riscontro di Note di Viaggio – Capitolo 1 (Qui l’intervista a Mauro Pagani), l’album tributo a Francesco Guccini.

Gianna Nannini, invece, fa il suo esordio fuori dal podio tra gli album e al terzo posto tra i vinili. Un tiepido debutto per un album tra i più coraggiosi e interessanti del 2019 (Qui la videointervista di presentazione del brano)..

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

In discesa alla #20 Mattoni di Night Skinny (-5), mentre alla #19 risale Uebe di Fred De Palma (+10).

Scende alla #18 Zero Il Folle di Renato Zero (-10), così come alla #17 Testa O Croce dei Modà (-3), alla #16 Re Mida (Aurum) di Lazza (-4), alla #15 Machete Mixtape 4 (-4) e alla #14 Libertà di Rocco Hunt (-4).

Entra alla #13 Sotto Il Segno Dei Pesci – The Anniversary Tour di Antonello Venditti, mentre alla #12 scende Fortuna di Emma (-4).

Giù alla #11 Atlantico On Tour di Marco Mengoni (-5), mentre alla #10 fa il suo ingresso il nuovo progetto discografico di Celine Dion Courage.

In calo alla #9 Colpa Delle Favole di Ultimo (-2), ma anche La Bella Musica di Vegas Jones (-4) alla #8 e 10 Years – The Best Of Il Volo (-4) alla #7.

L’uscita della nuova versione di Diari Aperti di Elisa intitolata Segreti Svelati fa salire l’album (+29) alla #6.

Scende alla #5 Zucchero con l’album D.O.C. (-2), mentre alla #4 entra il nuovo album di Gianna Nannini La Differenza.

Sul podio alla #3 Note Di Viaggio – Capitolo 1: Venite Avanti di Francesco Guccini e Mauro Pagani, alla #2 in discesa Persona di Marracash (-1) e in vetta il fenomeno tha Supreme con 23 6451, più alta new entry della settimana (Qui l’articolo sui record raggiunti il giorno dell’uscita).

Tra gli altri da segnalare la risalita di Benji & Fede (+8) che si piazzano alla #28 dopo il crollo di 7 giorni fa, il forte calo di Alberto Urso (-19) oggi alla #32 e la tiepida accoglienza di Hope, l’album natalizio di Giovanni Allevi che fa il suo ingresso alla #48. Alla #85 entra Diamanti e Fango di Grido.

