Le classifiche di vendita Fimi della seconda settimana del 2020 premiano tha supreme, primo nei singoli e negli album, e come di consueto i Pink Floyd tra i vinili.

Una chart in cui regna una certa stasi, in attesa delle prime importanti uscite del 2020 che precederanno quelle legate al Festival di Sanremo.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo da quella degli album che registrano i dati relativi al periodo compreso tra il 3 e il 9 gennaio.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #20 Atlantico On Tour di Marco Mengoni (-5), mentre alla #19 rientra nella Top 20 Urbe di Fred De Palma (+6), l’artista che con il brano Una volta ancora è risultato il re dei singoli del 2019 (Qui il nostro articolo).

Risale alla #18 Mattoni di Night Skinny (+5), a differenza di Zucchero che con D.O.C. (-7) crolla alla #17, nonostante il discreto riscontro del nuovo singolo Spirito nel Buio.

Due passi indietro per Fine Line di Harry Styles (-2) oggi alla #16, mentre alla #15 sale di un gradino When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish (+1).

Giù Everyday Life dei Coldplay (-1) alla #14, mentre balza alla #13 Libertà di Rocco Hunt (+5). Buona performance per Re Mida (Aurum) di Lazza (+5) alla #12 e per Machete Mixtape 4 (+1).

Rientra nella Top Ten Peter Pan di Ultimo (+1), mentre alla #9 scende Cremonini 2c2c The Best Of (-2), così come Vasco Nonstop Live (-2) alla #8.

In salita Playlist Live di Salmo (+1) alla #7 e Fsk Trapshit Revenge di Fsk Satellite (+3) alla #6, mentre rimangono stabili Colpa Delle Favole di Ultimo (=) alla #5 e l’album evento di Mina & Ivano Fossati.

Il podio di questa settimana è lo stesso di 7 giorni fa. Terzo Tiziano Ferro con Accetto Miracoli, secondo Marracash con Persona, che ha appena ottenuto il secondo disco di platino. Ancora in testa 23 6451 di tha supreme.

Tra gli altri da segnalare 20 di Capo Plaza (+15) in classifica da quasi 2 anni e ancora alla #23. In risalita anche Emanuele di Geolier (+14) alla #25 e Before Wanderlust di Alfa & Yanomi (+8) alla #26.

Rientra alla #61 Ex Voto di Aiello (Qui la nostra videointervista), così come Ernia con 68 (Till di End) alla #66.

