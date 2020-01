Classifica singoli più venduti 2019.

Dopo quella degli album (la trovate qui) è giunta l’ora di passare ai singoli più venduti/streammati del 2019 nel mercato italiano.

Una classifica che curiosamente si apre e si chiude con la stessa coppia.

Fred De Palma & Ana Mena infatti occupano la posizione numero #100 con il brano dell’estate scorsa e la numero #1 con la loro Una volta ancora, vero exploit dell’anno.

Scopriamo subito le posizioni dalla #100 alla #21.

100 D’estate Non Vale Fred De Palma Feat. Ana Mena

99 Mia Bad Bunny Feat. Drake

98 Scacciacani Ketama126 & Massimo Pericolo

97 Fuoco E Benzina Emis Killa

96 La Tua Canzone Coez

95 La Musica Non C’è Coez

94 Lalala Y2k & Bbno$

93 Ritmo (BAD Boys For Life) The Black Eyed Peas & J Balvin

92 Oh 9od Tha Supreme Feat. Nayt

91 Perfect Ed Sheeran

90 Mon Fre Shiva Feat. Emis Killa

89 48h Izi Feat. Sfera Ebbasta

88 Stai Zitto Salmo Feat. Fabri Fibra

87 Stanza Singola Franco126 Feat. Tommaso Paradiso

86 Hp Maluma

85 Crudelia (I Nervi) Marracash

84 I Love You Ghali

83 Cambiare Adesso Dark Polo Gang

82 Taki Taki Dj Snake Feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B

81 Beautiful People Ed Sheeran Feat. Khalid

80 7 Rings Ariana Grande

79 Happy Birthday Sfera Ebbasta

78 M8nstar Tha Supreme

77 2% Guè Pequeno Feat. Frah Quintale

76 Pensare Male The Kolors & Elodie

75 Anche Fragile Elisa

74 Veleno 7 Gemitaiz & Madman

73 Bohemian Rhapsody Queen

72 Wow. Post Malone Island

71 China Anuel Aa, Daddy Yankee & Karol G Feat. J Balvin & Ozuna

70 Rolls Royce Achille Lauro Feat. Boss Doms, Frenetik & Orang3

69 Cabriolet Salmo Feat. Sfera Ebbasta

68 Supreme (L’EGO) Marracash, Tha Supreme & Sfera Ebbasta

67 Blu Rkomi Feat. Elisa

66 Ti Dedico Il Silenzio Ultimo

65 Se Piovesse Il Tuo Nome Elisa

64 Te Robaré Nicky Jam & Ozuna

63 High Hopes Panic! At The Disco

62 Barrio Mahmood

61 Marylean Machete, Salmo & Nitro Feat. Marracash

60 Vivere Tutte Le Vite Elisa

59 Giant Calvin Harris & Rag’n’bone Man

58 Senza Farlo Apposta Shade & Federica Carta

57 Pianeti Ultimo

56 Posso Carl Brave Feat. Max Gazzè

55 Non Avere Paura Tommaso Paradiso

54 Senza Di Me Gemitaiz, Venerus & Franco126

53 Don’t Call Me Up Mabel

52 Happier Marshmello & Bastille

51 La Hit Dell’estate Shade

50 Bad Liar Imagine Dragons

49 Cascare Nei Tuoi Occhi Ultimo

48 La Luna E La Gatta Takagi & Ketra Feat. Tommaso Paradiso, Jovanotti & Calcutta

47 Ho Paura Di Uscire 2 Machete, Salmo & Lazza

46 La Ragazza Con Il Cuore Di Latta Irama

45 Blun7 A Swishland Tha Supreme

44 Torna A Casa Måneskin

43 Look Back At It Feat. Capo Plaza A Boogie Wit Da Hoodie

42 Piccola Stella Ultimo

41 Loco Contigo Dj Snake & J. Balvin Feat. Tyga

40 Ti Volevo Dedicare Rocco Hunt Feat. J-Ax & Boomdabash

39 Stamm Fort Luchè Feat. Sfera Ebbasta

38 Maradona Y Pelé Thegiornalisti

37 Adan Y Eva Paulo Londra

36 Rondini Al Guinzaglio Ultimo

35 Domenica Coez Carosello Records

34 Mademoiselle Sfera Ebbasta

33 Cin Cin Alfa & Yanomi

32 Pookie (REMIX) Aya Nakamura Feat. Capo Plaza

31 Playa Baby K

30 Margarita Elodie & Marracash

29 90min Salmo

28 Lento Boro Boro Feat. Mambolosco

27 Chiasso Random & Zenit

26 Arrogante Irama

25 Piece Of Your Heart Meduza Feat. Goodboys

24 Hola (I Say) Marco Mengoni Feat. Tom Walker

23 Baila Baila Baila Ozuna

22 Shallow Lady Gaga & Bradley Cooper

21 I Don’t Care Ed Sheeran & Justin Bieber

