Vasco Rossi si conferma in testa alla classifica radio Earone di questa settimana.

Benji & Fede con un balzo fanno il loro ingresso nella Top ten, mentre le più alte nuove entrate sono rappresentate dai nuovi singoli di Cesare Cremonini e Biagio Antonacci. Più tiepida l’accoglienza per Francesca Michielin.

In calo Zucchero, Marco Mengoni, Emma, Mahmood e Giusy Ferreri, che con Momenti Perfetti non è riuscita ad andare più in là della posizione #33.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Scende alla #20 Io sono Bella (-10), il primo singolo di Emma a toccare la vetta della classifica dei brani più trasmessi. Giù alla #19 anche Marco Mengoni con Duemila Volte (-2), alla #18 Elisa con Tua per Sempre (-3) e alla #17 Tiziano Ferro con Accetto Miracoli (-1), fresco della pubblicazione dell’omonimo album (Qui la nostra videointervista di presentazione).

Sale alla #16 1990 di Achille Lauro (+4), mentre alla #15 giù Ti volevo dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & BoomDaBash (-2). A sorpresa scende alla #14 Ritmo (Bad Boys For Life) dei The Black Eyed Peas & J Balvin (-5).

Entra alla #13 Biagio Antonacci con Ci Siamo Capiti Male, mentre alla #12 crolla Circles di Post Malone (-6). Giù anche Shaken di Lp (-3) alla #11 e Freedom di Zucchero (-3) alla #10.

Sale alla #9 Don’t Start Now di Dua Lipa (+3), mentre alla #8 la più alta nuova entrata è Al Telefono, il nuovo singolo di Cesare Cremonini.

In forte ascesa Sale di Benji & Fede feat. Shari (+7) oggi alla #7, così come South of the Border di Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B (+5).

Stabili alla #5 Memories dei Maroon 5 (=), mentre alla #4 fa un piccolo passo indietro Tommaso Paradiso con Non Avere Paura (-1).

Sul podio arrivano i Coldplay con Orphans (+1). Stabile alla #2 il fenomeno Tones and I con Dance Monkey (=), così come Vasco Rossi che per la seconda settimana consecutiva è primo con Se ti potessi dire (=).

Clicca su Continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 della Classifica Radio Earone.