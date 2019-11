La classifica radio Earone di questa settimana riserve sorprese fin dalle primissime posizioni. La musica internazionale irrompe in vetta, mentre la #1 della scorsa settimana, ovvero Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, oggi non è più nella Top Ten.

Esordio sul podio per il nuovo singolo di Vasco Rossi, mentre non decollano i brani di Zucchero, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Benji & Fede e The Kolors. Buon ingresso, anche se al di fuori della Top 20, per Achille Lauro e per la coppia formata da Francesco Renga ed Ermal Meta.

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

Scende alla #20 Heaven del compianto Avicii (-4), mentre alla #19 con un buon balzo fa il suo ingresso nella Top 20 Ritmo (Bad Boys For Life) di The Black Eyed Peas & J Balvin (+9).

Giù alla #18 fk this up di Noëp feat. Chinchilla (-4), mentre alla #17 non si muove Mika con il nuovo singolo Tomorrow (=).

In discesa alla #16 Duemila volte di Marco Mengoni (-4), così come alla #15 Tua per Sempre di Elisa (-2), che ha recentemente svelato l’imminente arrivo di un esclusivo repack dell’album Diari Aperti (Qui il nostro articolo) e Al di là dell’amore di Brunori Sas (-4) alla #14, fresco di un nuovo contratto discografico.

Due passi avanti per Freedom di Zucchero (+2) oggi alla #13, mentre in forte discesa alla #12 Jovanotti con Prima che diventi giorno (-6).

Alla #11 la più inaspettata sorpresa della giornata. Perde la vetta e anche la Top Ten Tiziano Ferro con Accetto Miracoli (-10).

Piccolo passo indietro alla #10 per Ti volevo dedicare per Rocco Hunt feat. J-Ax & BoomDaBash (-1), mentre alla #9 continua l’ascesa di Memories dei Maroon 5 (+2).

Giù alla #8 Barrio di Mahmood (-3), mentre alla #7 non si muove Circles di Post Malone (=).

Sale alla #6 Shaken di LP (+2), mentre alla #5 perde il podio Emma con Io Sono Bella (-2).

Nuove entrate alla #4 con Orphans dei Coldplay e alla #3 Se ti potessi dire di Vasco Rossi.

In ascesa alla #2 il primo singolo solista di Tommaso Paradiso Non Avere Paura (+2), mentre il ciclone Tones and I non risparmia nemmeno la classifica radio Earone. Il brano Dance Monkey (+1) si porta in vetta.

