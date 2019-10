La classifica radio Earone di questa settimana premia Emma che con Io Sono Bella sbaraglia la concorrenza e si piazza al primo posto scalzando Jovanotti.

Le prime sei posizioni della classifica sono occupati da brani italiani, mantenendo una tendenza che è stata la costante di quasi tutto il 2019.

Entra direttamente nella Top Ten Freedom di Zucchero, a differenza dei nuovi singoli di Marco Mengoni, i The Kolors feat. Gué Pequeno e Benji & Fede feat. Shari che fanno il loro esordio fuori dalla Top 20.

Scopriamo la classifica Radio Earone nel dettaglio.

Sale alla #20 Ti volevo dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash (+2), mentre alla #19 in netta discesa Friday Night di Burak Yeter (-5). Entra nella Top 20 alla #18 Shaken di LP (+9), mentre alla #17 fa due piccoli passi indietro Hold Me While You Wait di Lewis Capaldi (-2).

In calo alla #16 Una volta ancora di Fred De Palma feat. Ana Mena (-5), mentre alla #15 continua la sorprendente ascesa di Al di là dell’amore di Brunori Sas (+4).

Scende alla #14 La tua canzone di Coez (-1), stessa sorte di Piece Of Your Heart di Meduza feat. Goodboys (-1) alla #13.

In salita alla #12 Dance Monkey di Tones And I (+5), mentre alla #11 scende di un gradino fk this up di Noëp feat. Chinchilla (-1).

Circles di Post Malone (-3) apre la Top Ten piazzandosi alla #10, mentre alla #9 crolla Heaven di Avicii (-6), la scorsa settimana sul podio.

Alla #8 entra Zucchero con Freedom, mentre alla #7 fa un piccolo passo indietro Beautiful People di Ed Sheeran feat. Khalid (-1).

Sale alla #6 il primo singolo solista di Tommaso Paradiso Non Avere Paura (+3).

Risale alla #5 Accetto miracoli di Tiziano Ferro (+3), mentre alla #4 non si muove Tua per Sempre di Elisa (=).

Sul gradino più basso del podio Barrio di Mahmood (-1), poi alla #2 Prima che diventi giorno di Jovanotti (-1). Sale in vetta Emma con il singolo scritto da Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Piero Romitelli (Qui il nostro articolo) Io Sono Bella (+4).

