Con la fine del 2019 è tempo di tirare le somme e di pubblicare le classifiche che riassumono quest’anno in musica appena concluso. Partiamo quindi con la Classifica Radio Earone 2019, ovvero la classifica dei brani più passati in radio nel corso dell’anno.

Un podio tutto internazionale, i The Kolors con Elodie primi tra gli italiani e la vittoria della musica internazionale, di poco, su quella internazionale.

Iniziamo subito con i brani dalla #100 alla #21.

Classifica Radio 2019

100 Lp Recovery X-Energy

99 Lil Nas X Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus) (Remix)

98 Elisa Se Piovesse Il Tuo Nome

97 Cesare Cremonini Possibili Scenari

96 Loredana Berte’ Tequila E San Miguel

95 Tiromancino Sale, Amore E Vento

94 Onerepublic Rescue Me

93 Dua Lipa Don’t Start Now

92 Brunori Sas Al Di Là Dell’amore

91 Zucchero Freedom Polydor

90 Silk City, Dua Lipa Electricity (feat. Diplo & Mark Ronson)

89 Marco Mengoni Duemila Volte

88 The Black Eyed Peas & J Balvin Ritmo (Bad Boys For Life)

87 Sam Smith & Normani Dancing With A Stranger Polydor

86 Ed Sheeran South Of The Border (feat. Camila Cabello & Cardi B)

85 Tiziano Ferro Accetto Miracoli

84 Rocco Hunt Ti Volevo Dedicare (feat. J-Ax & Boomdabash)

83 Alvaro Soler La Libertad

82 Lewis Capaldi Hold Me While You Wait

81 Zedd & Katy Perry 365

80 Giant Rooks Wild Stare

79 Merk & Kremont Kids

78 Coez La Tua Canzone

77 Vasco Rossi Se Ti Potessi Dire

76 Tormento Acqua Su Marte (feat. J-Ax)

75 Panic! At The Disco Hey Look Ma, I Made It

74 Ligabue Luci D’america

73 Eros Ramazzotti Siamo

72 Sia I’m Still Here

71 Jovanotti Prima Che Diventi Giorno

70 Lp Shaken

69 Imagine Dragons Birds (feat. Elisa)

68 Elisa Tua Per Sempre

67 Tiromancino Vento Del Sud

66 Ghali Turbococco

65 Coldplay Orphans

64 Ghali I Love You

63 Ultimo I Tuoi Particolari

62 Los Unidades & Pharrell Williams E-Lo (feat. Jozzy)

61 Carl Brave Posso (feat. Max Gazzè)

60 Coez Domenica

59 Ellie Goulding X Diplo Close To Me (feat. Swae Lee)

58 Fred De Palma Una Volta Ancora (feat. Ana Mena)

57 Emma Io Sono Bella

56 Ligabue Polvere Di Stelle

55 Avicii Sos (feat. Aloe Blacc)

54 Loredana Berte’ Cosa Ti Aspetti Da Me

53 Noëp Fk This Up (feat. Chinchilla)

52 Maroon 5 Memories

51 Dj Snake & J Balvin Loco Contigo (feat. Tyga)

50 Burak Yeter Friday Night

49 Mabel Don’t Call Me Up

48 Imagine Dragons Bad Liar

47 Eros Ramazzotti Per Le Strade Una Canzone (feat. Luis Fonsi)

46 Madonna, Maluma Medellín

45 Elisa Anche Fragile

44 Mahmood Barrio

43 Fabio Rovazzi Senza Pensieri (Loredana Bertè & J-Ax)

42 Marshmello Happier (feat. Bastille)

41 Tiziano Ferro Buona (cattiva) Sorte

40 Marco Mengoni Muhammad Ali

39 Tommaso Paradiso Non Avere Paura

38 Benji & Fede Dove E Quando

37 Vasco Rossi La Verità

36 Marco Mengoni Hola (I Say) (feat. Tom Walker)

35 Irama Arrogante

34 Takagi & Ketra La Luna E La Gatta (feat. Tommaso Paradiso, Jovanotti & Calcutta)

33 Katy Perry Never Really Over

32 Post Malone Circles

31 Coez È Sempre Bello

30 Elisa X Carl Brave Vivere Tutte Le Vite – Con Carl Brave

29 Panic! At The Disco High Hopes

28 Shawn Mendes & Camila Cabello Señorita

27 Ligabue Certe Donne Brillano

26 Ed Sheeran & Justin Bieber I Don’t Care

25 Tom Walker Just You And I

24 Tones And I Dance Monkey

23 Lewis Capaldi Someone You Loved

22 Billie Eilish Bad Guy

21 Boomdabash Mambo Salentino (feat. Alessandra Amoroso)

Classifica radio 2019 La Top 20

Posizione #20 per Nuova Era di Jovanotti. Alla #19 Heaven di Avicii. Alla #18 Beatiful People di Ed Sheeran feat. Khalid e alla #17 Elodie & Marracash con Margarita.

Alla #16 il brano dell’estate di J-Ax, Ostia Lido, alla #15 il pezzo che ha vinto il Festival di Sanremo ovvero Soldi di Mahmood, alla #14 Electrico Romantico di Bob Sinclair feat. Robbie Williams.

Alla #13 il tormentone dell’estate Jambo di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Omi, alla #12 Calipso di Charlie Charles feat. Sfera Ebbasta, Mahmood, Dardust e Fabri Fibra e alla #11, primo dei brani di Sanremo, Per un Milione dei Boombdabash.

Entriamo nella Top Ten e troviamo Con Calma di Daddy Yankee feat. Snow. Alla #9 Maradona Y Pelè dei Thegiornalisti, alla #8 Nothing Breaks Like a Heart di Mark Ronson feat. Miley Cyrus e alla #7 il tormentone internazionale made in Italy, Piece Of Your Heart dei Meduza feat. Goodboys.

Alla #6 Ava Max con Sweet But Psycho, alla #5, prima tra gli italiani, Pensare Male dei The Kolors con Elodie, alla #3 Calma (Remix) di Pedro Capò & Farruko.

Sul podio troviamo alla #3 Juice di Lizzo, alla #2 Giant di Calvin Harris & Rag’n’bone Man e in vetta Girls Go Wild di Lp.

