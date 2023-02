Certificazioni FIMI settimana 7: Sanremo 2023 parte con 4 brani certificati… Lazza, Mengoni, Mr. Rain e Madame

Certificazioni FIMI settimana 7 del 2023.

Prime certificazioni dopo il Festival e Amadeus pareggia supera il numero di brani certificati nella prima settimana del 2022. Sono quattro quest’anno contro i tre dello scorso anno. Tra gli artisti certificati anche Salmo, Guè, Random e Renato Zero.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO a Shakira: Bzrp Music Session, Vol. 53 di Bizzarrap & Shakira e per la natalizia Snowman di Sia.

Conquistano il DISCO D’ORO Gatti di Jackboys, Pop Smoke & Travis Scott, The way I are di Timbaland feat. Keri Hilson & D.O.E., Let go di Central Cee, Creepin’ di Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per Hopes and fears di Keane e per Formula, Vol. 2 di Romeo Santos.

