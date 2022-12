Certificazioni FIMI settimana 51: bottino ricco per Shiva, Lazza, thasup ma ci sono anche Marco Mengoni, Gaia e i Måneskin

Certificazioni FIMI settimana 51 del 2022.

Settimana ricchissima di certificazioni sia italiane che internazionali. Tra i protagonisti thasup, Marco Mengoni e tanto rap con diversi riconoscimenti. Tra loro Shiva, Lazza e Salmo (con diversi brani).

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Easy on me di Adele. DISCO D'ORO per Star Shopping di Lil Peep, Sharks degli Imagine Dragons, Miss You di Oliver Tree & Robin Schulz,

ALBUM INTERNAZIONALI

QUARTO DISCO DI PLATINO per il capolavoro dei Nirvana, Nevermind, che supera quota 200.000 copie/unità. Il ritorno in classifica del singolo Bloody Mary grazie alla serie tv su Mercoledì Addams permette a Born this way, album del 2011 di Lady Gaga, di conquistare il DOPPIO DISCO DI PLATINO.

DISCO DI PLATINO per Paranoid dei Black Sabbath (1970) e Come away with me di Norah Jones (2002). DISCO D’ORO per Mellon Collie and the infinite Sadness degli Smashing Pumpkins, per Michael Bublé di Michael Bublé e Normal Fucking Rockwell di Lana Del Rey.

