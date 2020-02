Nuovo appuntamento con le Certificazioni FIMI. Settimana di calma piatta in cui, tra gli italiani, la spuntano solo Marracash e i Meduza.

Non ci resta che aspettare l’arrivo del Festival di Sanremo, in onda a partire da domani, per capire come andranno le vendite legate alla kermesse.

Partiamo subito quindi con le nuove Certificazioni Fimi della settimana 5 del 2020.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Partendo come sempre dai singoli Billie Eilish conquista un nuovo disco d’oro. Questa volta il brano certificato è Everything I wanted.

Oro anche per Rise it di Regard.

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Raggiunge il disco di platino Doo-Wops & Hooligans, disco di Bruno Mars uscito nel 2011.

Superate le 25.000 copie, e raggiunto quindi il disco d’oro, dagli album Avicii (01) di Avicii (2017), e da 2001 disco di DR. Dre del 1999.

Disco d’oro anche per la Platinum Collection di David Bowie.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI ITALIANI

Sono due i singoli italiani certificati questa settimana. Il primo è Bravi a cadere (i polmoni), primo singolo estratto da Persona di Marracash. Il pezzo raggiunge il disco di platino per le oltre 60.000 unità.

Disco d’oro invece per Lose control dei Meduza con Becky Hill & Goodboys.

CERTIFICAZIONI ALBUM ITALIANI

Nessun album italiano raggiunge questa settimana una certificazione oro, platino o multipli.