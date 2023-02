Certificazioni FIMI settimana 5: certificati gli album di Frah Quintale, Emis Killa, Geolier, Michele Bravi, Guccini e Måneskin

Certificazioni FIMI settimana 5 del 2023.

Settima piena per la musica italiana. I Måneskin raggiungono il disco d’oro in due settimane mentre Geolier il platino in un mese. Grande risultato per Francesco Guccini che arriva al platino con le sole vendite su supporto fisico.

Detto questo andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

La storica Stand by me di Ben E. King, raggiunge il DISCO DI PLATINO nell’era FIMI (dal 2009 in poi). DISCO D’ORO per Shakira: Bzrp Music Session, Vol. 53 di Bizzarrap & Shakira, Flowers di Miley Cyrus, Bloody Mary di Lady Gaga, Pray for me di The Weeknd & Kendrick Lamar, Ojitos lindos di Bad Bunny & Bomba Estéreo, Formula di Labirinth e Obsessed with you di Central Cee & Kobzx2z.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per Hunky Dory di David Bowie,

