Certificazioni FIMI settimana 47: Sfera Ebbasta, Pinguini Tattici Nucleari, Måneskin e… un sacco di canzoni per i bimbi!

Certificazioni FIMI settimana 47 del 2022.

Settimana di magra quella che si è appena conclusa. Sono pochissime le nuove certificazioni e tra queste ci sono quelle per Sfera Ebbasta, Pinguini Tattici Nucleari, Paky e Måneskin.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Solo due certificazioni questa settimana per brani internazionali. Sono il DISCO D’ORO a First class di Jack Harlow e Late night talking di Harry Styles.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album ottiene questa settimana una certificazione in Italia.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.