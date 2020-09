Le certificazioni Fimi di questa settimana premiano Ultimo che conquista il quarto disco di platino per Colpa delle Favole, l’album uscito lo scorso anno dopo il Festival di Sanremo.

Raggiunto, così, il risultato del precedente Peter Pan, mentre Pianeti, per ora, è fermo a quota 2 platini.

Continua il successo di Ernia che con il singolo Superclassico arriva al secondo disco di platino, per le 140’000 unità.

Riconoscimenti anche per Ghali, la coppia Baby K e Chiara Ferragni, e la sorpresa Il Tre, che sta conquistando le charts Spotify.

Scopriamo le Certificazioni Fimi nel dettaglio partendo come di consueto da quelle che riguardano la musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco d’oro per le 35’000 unità per Fuego Del Calor di Scott Storch feat. Ozuna & Tyga e Sunday Best di Surfaces

Stesso risultato per Intentions di Justin Bieber feat. Quavo e Hot Girl Bummer di Blackbear.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Future Nostalgia, l’album di Dua Lipa uscito lo scorso mese di marzo, conquista il disco d’oro.

Clicca su continua per le certificazioni di album e singoli italiani.