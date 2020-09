Certificazioni FIMI 38: eletti i due tormentoni dell’estate con Irama, Boomdabash e Amoroso

Nuovo lunedì e nuove certificazioni FIMI, che tra l’altro, incoronano i due tormentoni dell’estate 2020.

Andiamo subito a scoprire tutte i nuovi riconoscimenti di questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco d’oro per Mama Africa di Bracket del 2015, All the good the girls go to hell di Billie Eilish, Un dia (One day) di J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per l’album omonimo di Dua Lipa uscito nel 2017. Arriva poi il disco d’oro per le oltre 25.000 unità a Good girl gone bad di Rihanna, un disco uscito nel 2007.

Clicca qui per album e singoli italiani.