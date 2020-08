Le certificazioni Fimi che registrano il periodo tra il 7 e il 13 agosto vede il raggiungimento del secondo platino per Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso. Il brano raggiunge Mediterranea di Irama che aveva conquistato il medesimo risultato sette giorni fa (ne abbiamo parlato Qui).

Superclassico di Ernia, che proprio la scorsa settimana è entrato per la prima volta nella Top 50 Earone, conquista il disco di platino, così come i singoli estivi di Elodie e Baby K feat. Chiara Ferragni.

Scopriamo nel dettaglio le certificazioni Fimi.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio platino per Roses di Saint Jhn, brano che durante il lockdown è stato uno dei più trasmessi dalle radio.

Disco di platino a due anni dall’uscita per Losing It di Fisher. Stesso risultato a un anno dalla pubblicazione per il pezzo dal sapore latino Baila Conmigo di Dayvi & Victor Cardenas feat. Kelly Ruiz.

70’000 unità per Savage Love (Laxed – Siren Beat) di Jawsh 685 & Jason Derulo.

Raggiunge il disco d’oro Jerusalema del producer sudafricano Master KG feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode, brano che da diverse settimane guida la chart Viral di Spotify (Qui il nostro articolo).

Stesso risultato per Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants, Kings & Queens di Ava Max e The Scotts di Travis Scott & Kid Cudi.

Disco d’oro d’annata per No man no cry di Oliver Koletzki feat. Leslie Clio (2014) e il brano dance Freed From Desire di Gala (1996).

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Questa settimana nessun album internazionale ha ottenuto certificazioni.

