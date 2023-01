Certificazioni FIMI settimana 3: Guè è disco d’oro in una settimana. Certificati anche Irama, Aka 7even e Justin Bieber

Certificazioni FIMI settimana 3 del 2023.

Sono ben cinque gli album italiani che questa settimana ottengono una certificazione. Tra questi Geolier, oro in due settimane, e Guè, disco d’oro in una sola settimana.

Detto questo andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Snap di Rosa Linn, brano presentato in gara all’Eurovision e uscito nelle scorse settimane in una versione in featuring con Alfa, raggiunge il DOPPIO DISCO DI PLATINO. Traguardo che conferma il record di brano eurovisivo non italiano più certificato nel nostro paese.

DOPPIO DISCO DI PLATINO anche per Titì me preguntó di Bad Bunny e per Where are you now di Lost Frequencies & Calun Scott. Arriva al DISCO DI PLATINO in Italia anche Despechà di Rosalia.

Oltre 50.000 copie e quindi DISCO D’ORO per When i’m gone di Alesso & Katy Perry, Hold me closer di Elton John & Britney Spears, Cuff it di Beyoncé

ALBUM INTERNAZIONALI

L’ultimo album di Justin Bieber, Justice, conquista il DISCO DI PLATINO per le oltre 50.000 copie/unità vendute nel nostro paese. Stesso traguardo anche Dire Straits dei Dire Straits.

DISCO D’ORO per Plastic hearts di Miley Cyrus.

