Certificazioni Fimi Settimana #26: ancora riconoscimenti per Sangiovanni, Aka 7even e Måneskin.

Nuovo appuntamento con le Certificazioni FIMI relative alla settimana 26 del 2021. Tra i protagonisti di questo appuntamento troviamo Capo Plaza, ancora una volta i Måneskin e i talenti di Amici 20 (Sangiovanni e Aka 7even) e la coppia formata da Emis Killa & Jake La furia.

Andiamo subito a scoprirle partendo da quella internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Sono pochi, al contrario di quelli italiani, i singoli internazionali certificati questa settimana nel nostro paese. Partiamo dal disco di platino per Way down we go di Kaleo e quello per Where is my mind di Pixies.

Disco d’oro invece per American boy di Estelle feat. Kanye West, Panini di Lil Nas X, Good 4 U di Olivia Rodrigo e Without you di The Kid Laroi.

ALBUM INTERNAZIONALI

Un solo album conquista una certificazione, il disco d’oro per l’esattezza, questa settimana in Italia. Si tratta di Anthem of the peaceful Army di Greta Van Fleet disco uscito nel 2018.

Clicca su continua per le certificazioni FIMI ad album e singoli.