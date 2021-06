CERTIFICAZIONI FIMI SETTIMANA #23: Amici sempre al top... Aka 7even è disco d'oro e poi Emma, Sangiovanni, Alessandra Amoroso.

Certificazioni FIMI della settimana 24 del 2021. Siamo ormai quasi alla fine di giugno, metà di questo 2021 della “ripresa” volge quasi al termine e arrivano nuove certificazioni oro e platino. Una settimana, quella appena conclusa, all’insegna degli artisti lanciata da Maria De Filippi… Aka7even, Emma, Alessandra Amoroso… ma anche i brani di Sanremo 2021 continuano ad ottenere risultati.

Partiamo subito partendo come sempre dalla musica internazionale in Italia…

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco di platino per Wap di Cardi B feat. Megan Thee Stallion e per Problemas di Paris Boy.

Arriva invece il disco d’oro per Iko iko di Justin Wellington feat. Small Jam, Body (Remix) di Russ Millions & Tion Wayne con la collaborazione dei nostri Capo Plaza e Rondodasosa, You Little Beauty di Fisher, Del mar di Ozuna, Doja cat e Sia, Come & Go di Juice Wrld e, tra i brani meno recenti, per Ops… i did it again di Britney Spears uscita nel 2000.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale conquista nuove certificazioni questa settimana nel nostro paese.

