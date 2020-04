Nuova settimana di certificazioni FIMI e la musica italiana si fa sentire. Tra i protagonisti della settimana Salmo, Francesco Gabbani ma anche Holden.

Andiamo subito a scoprirle insieme.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Tra i singoli internazionali certificati con il disco d’oro due brani dello scorso anno… Baila conmigo di Dayvi & Victor Cardenas feat. Kelly Ruiz e per All Around the world (la la la) di R3hab & A Touch of class.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per Beerbongs & Bentleys, brano di Post Malone uscito nel 2018. Disco d’oro invece per le oltre 25.000 unità a Lemonade di Beyonce del 2016.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI ITALIANI

Nuova certificazione per Marracash che raggiunge il doppio platino con Supreme (L’Ego), brano contenuto nell’ultimo album, Persona, e inciso insieme a tha Supreme e Sfera Ebbasta.

Se le vendite dei dischi di Sanremo 2020 sono ferme, soprattutto a causa dell’attuale emergenza sanitaria, i singoli brani continuano a funzionare.

Questa settimana arriva il disco di platino per Viceversa, canzone con cui Francesco Gabbani si è classificato al secondo posto nella kermesse.

Disco d’oro per Na na na di Holden e, a meno di un mese dall’uscita, per Auto Blu di Shiva & Eiffel 65.

Arrivano all’oro per le oltre 25.000 unità anche Allora ciao di Shade, Una canzone che non so di Gazzelle e Rozzi di Paky.

CERTIFICAZIONI ALBUM ITALIANI

Continua il successo di Playlist di Salmo, album uscito a fine del 2018 che ha poi trovato una nuova vita lo scorso Natale con una versione live del disco.

Per lui arriva il quinto disco di platino per le oltre 250.000 unità.