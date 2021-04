Certificazioni FIMI settimana 15 2021: arriva il primo doppio platino per Sanremo 2021 e un nuovo disco d’oro da Amici 20

Nuove Certificazioni FIMI. Questa settimana la musica internazionale riesce a conquistare un bel numero di certificazioni in Italia dove, tra i dischi, solo un gioiello della musica italiana firmato da Lucio Battisti conquista una nuova certificazione.

Non perdiamo altro tempo, iniziamo dalla musica internazionale in Italia!

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Sono diversi i brani internazionali certificati questa settimana nel nostro paese. Partiamo da due brani certificati con il triplo disco di platino: Mamacita di Black Eyed Peas, Ozuna & J. Rey Soul, Savage love (Laxed – Siren Beat) di Jawsh 685 & Jason Derulo.

Doppio disco di platino invece per Death bed di Powfu feat. Beabadoobee.

Oltre 70.000 unità, e quindi disco di platino, per Christmas lights dei Coldplay (2010), Girls just want to have fun di Cindy Lauper (1983) e Life is good di Future feat. Drake (2020).

Disco d’oro invece per Astronaut in the Ocean di Masked Wolf, On gang di Thelonius B., THB Kirua & Bear on the night, Sweet creature di Harry Styles, Brothers in the arm dei Dire Straits (1985) e Mad love di Mabel.

ALBUM INTERNAZIONALI

Dopo la certificazione della scorsa settimana un nuovo album dei BTS raggiunge un traguardo in Italia. Si tratta di Map of the soul: 7 del 2020 che è certificato disco d’oro.

Oro anche per Be here now degli Oasis (1997) e Ella and Louis di Fitzgerald/Armstrong, disco risalente addirittura al 1956.

