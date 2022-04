Certificazioni FIMI settimana 14: Irama e Tananai aumentano il bottino di Sanremo 2022

Certificazioni FIMI settimana 14 del 2022.

Settimana abbastanza calma in cui Sanremo 2022 continua in ogni caso a raccogliere risultati. Ma non solo, tra i protagonisti anche Noyz Narcos, Mr. Rain, i Coldplay e The Beatles.

Andiamo subito a scoprire insieme le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Nemmeno questa settimana ci sono nuove certificazioni per i singoli internazionali in Italia. Passiamo agli album…

ALBUM INTERNAZIONALI

Mylo Xyloto, album dei Coldplay uscito ne 2011, raggiunge il traguardo del QUARTO DISCO DI PLATINO per le oltre 200.000 copie vendute. DISCO D’ORO per un pezzo di storia della musica internazionale: Help! dei The Beatles, album uscito nel 1965.

