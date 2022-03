Certificazioni FIMI settimana #11: Marracash è triplo platino! I brani di Sanremo 2022 certificati salgono a 16 su 25

Certificazioni FIMI settimana 11 del 2022.

Settimana con poche certificazioni quella del primo giorno di primavera ma quelle poche hanno comunque un’importante… sopratutto per Marracash e per il Festival di Sanremo 2022. Andiamo subito a scoprirle.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per la hit My universe che ha visto unirsi i Coldplay con i BTS. Nessun’altra certificazione per i singoli internazionali in Italia. Passiamo ai dischi…

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per Youngblood dei 5 Seconds of Mars uscito nel 2018. Oro anche per Motion di Calvin Harris del 2014.

