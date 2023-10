Certificazioni FIMI 39: Elodie è la prima donna italiana a raggiungere nel 2023 il disco di platino con l’album

Certificazioni FIMI settimana 39 2023.

Doppie certificazioni per Tedua e Anna questa settimana. Il primo sia come artista principale che come Guest, la seconda come guest di due brani. Il traguardo più importante lo mette però a segno Elodie.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI partendo dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Oltre 200.000 copie/unità e DOPPIO DISCO DI PLATINO a “My universe” dei Coldplay & BTS. Stesso traguardo anche per “Iris” dei The Goo goo Dolls, grande hit datata 1998.

DISCO DI PLATINO per “Cuff it” di Beyoncé. DISCO D’ORO invece per “Upside down” di Diana Ross, “Punto G” di Quevedo e “Here with me” di D4VD.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale ottiene questa settimana nuove certificazioni nel nostro paese.

