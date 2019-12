Le prime Certificazioni Fimi del mese di dicembre premiano tra gli album il trio Max Nek e Renga con il disco che rivisita a tre voci il repertorio dei cantautori, spinti anche dall’ottimo riscontro di prevendita che sta avendo il concerto a San Siro di Pezzali (Qui il nostro articolo).

Tiziano Ferro, tha Supreme e Marracash anche questa settimana ottengono una certificazione, così come Ultimo. Buon risultato anche per Lazza e Vegas Jones.

Come di consueto non mancano la quota rap, l’indie e i brani d’annata.

Scopriamo le certificazioni Fimi della settimana 49 nel dettaglio partendo dai singoli internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Arriva l’ottavo disco di platino per la hit di John Legend All Of Me, uscita nel 2013. Quarto platino per le oltre 200’000 unità per il brano Premio Oscar Shallow di Lady Gaga & Bradley Cooper.

Platino per le 100’000 unità per Ritmo (Bad Boys For Life), il singolo che ha segnato il ritorno dei Black Eyed Peas & J Balvin. Tra i brani meno recenti conquistano il disco di platino Careless Whisper di George Michael (1984), Bad Day di Daniel Powter (2005) e The Pretender dei Foo Fighters (2007).

Oro per South Of The Border di Ed Sheeran Feat. Camila Cabello & Cardi B, Break up with your girlfriend e I’m bored di Ariana Grande.

Tra i brani meno recenti Black Skinhead di Kanye West (2013), Little Things degli One Direction (2012) e Drop It Like It’s Hot di Snoop Dogg Feat. Pharrell (2004).

Certificazione d’oro anche per le storiche Close To Me dei The Cure, brano uscito nel 1985 e per Footloose di Kenny Loggins, colonna sonora dell’omonimo film, pubblicato nel 1994. Oro anche per Eye in the sky dei The Alan Parksons Project (1982).

L’atmosfera natalizia regala il disco d’oro a Holly Jolly Christmas di Michael Bublé.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Questa settimana ottengono il disco d’oro Superunknown dei Soundgarden (1994) e Revolver dei Beatles (1966).

