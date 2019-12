Le certificazioni Fimi di oggi premiano gli album di Tiziano Ferro e tha Supreme che rispettivamente alla prima e alla seconda settimana di presenza in classifica ottengono il disco d’oro.

Ottimo anche il quarto platino per 20 di Capo Plaza, che arriva proprio in occasione del lancio del nuovo singolo Ho Fatto Strada (Qui il nostro articolo). Ma non è l’unica certificazione per il rapper nato a Salerno…

Tra i singoli ricevono la certificazione brani storici e attuali, con l’ormai consueta alternanza tra pop e rap.

Scopriamo le certificazioni Fimi della settimana 48 nel dettaglio partendo dai singoli internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Terzo disco di platino per uno dei tormentoni dell’estate 2019, ovvero Señorita di Shawn Mendes & Camilla Cabello, così come per Without You di Avicii Feat. Sandro Cavazza.

Doppio platino per le 100’000 unità per Look Back At It di A Boogie Wit Da Hoodie Feat. Capo Plaza e Pookie di Aya Nakamura Feat. Capo Plaza.

Disco di platino per Close to me di Ellie Goulding, Diplo & Swae Lee.

Tra i brani meno recenti platino per Wake Me Up Before You Go-Go degli Wham! (1984), Karma Police dei Radiohead (1997), The kids aren’t alright dei The Offspring (1998), Candy di Paolo Nutini (2009), Black And Yellow di Wiz Khalifa Feat. T-Pain (2010) e Superheroes dei The Script (2014).

Raggiungono il traguardo del disco d’oro per Hold me while you wait di Lewis Capaldi, Highest in the room di Travis Scott, Ocean eyes di Billie Eilish e Connection degli OneRepublic.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionali questa settimana riceve una certificazione in Italia.

