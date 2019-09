Le certificazioni Fimi della settimana 38 regalano alcune sorprese e riconoscimenti a numerosi brani tormentoni dell’estate.

Da segnalare la certificazione per Aiello con Arsenico, Fasma (Qui e Qui la nostra intervista) e dei Pinguini Tattici Nucleari (Qui la notizia che riguarda il frontman Riccardo Zanotti).

Ultimo ancora protagonista. Due suoi brani ottengono una certificazione.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Quarto disco di platino per uno dei brani più famosi degli Imagine Dragons, ovvero Radioactive, uscito nel 2012 e singolo che ha fatto scoprire al mondo la band di Las Vegas.

Traguardo del doppio platino per le 100’000 unità per Promises di Calvin Harris & Sam Smith e Humble di Kendrick Lamar.

Raggiungono il disco di platino Be Alright di Dean Lewis, Nothing Breaks Like A Heart di Mark Ronson, Say My Name di David Guetta Feat. Bebe Rexha & J Balvin e il raggaeton di Anuel Aa con Sola (2016).

Tra i brani meno recenti ottengono il disco di platino Beautiful Day degli U2 (2000), Could you be loved di Bob Marley & The Wailers (1980), Paint it black dei Rolling Stones (1966).

Traguardo del disco d’oro per Goodbye di Jason Derulo & David Guetta feat. Nicki Minaj & Willy Willia, mentre tra i singoli d’annata 25’000 unità per 1973 di James Blunt (2007), I’m Gonna Be (500 Miles) dei Proclaimers (1988).

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

L’omonimo album dell’ex One Direction Harry Styles, uscito nel maggio del 2017, ottiene il disco di platino per le 50’000 unità.

