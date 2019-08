Nell’ultima settimana del mese di agosto ottengono certificazioni Fimi brani tormentoni dell’estate 2018 e 2019.

Italiana di J-Ax e Fedez arriva a 4 dischi di platino, mentre Mambo Salentino dei Boomdabash e Alessandra Amoroso e Una Volta Ancora di Fred De Palma e Ana Mena arrivano a due. Disco d’oro per Buona (Cattiva) Sorte di Tiziano Ferro.

Doppia certificazione per Rovazzi, che questa settimana ottiene il riconoscimento per Senza Pensieri e Faccio Quello Che Voglio.

Scopriamo nel dettaglio le certificazioni Fimi della settimana 34.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Quarto disco di platino per le 200’000 unità per Are You With Me dei Lost Frequencies, brano dei 2014. La band ottiene anche il platino per Melody insieme a James Blunt.

Doppio platino per Highway To Hell degli Ac/Dc, brano che proprio il mese scorso ha festeggiato 40 anni, essendo uscito nel luglio del 1979.

Platino per gli storici Wherever You Will Go dei The Calling (2001), il cui leader sarà in tour in Italia a gennaio, Stayin’ Alive dei Bee Gees (1978).

Traguardo del disco d’oro per Otro Trago di Sech Feat. Darell, China di Anuel Aa, Daddy Yankee & Karol G Feat. J Balvin & Ozuna, Beautiful People di Ed Sheeran Feat. Khalid, Never Really Over di Katy Perry,

Tra i pezzi storici raggiungono l’oro Believe di Cher (1998), The Sweet Escape di Gwen Stefani Feat. Akon (2006) e Thinking About You di Calvin Harris Feat. Ayah Marar (2013).

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale ha ottenuto certificazioni questa settimana.

