Seconda settimana di certificazioni Fimi 2020 e per la prima volta un singolo ottiene un riconoscimento con le nuove regole (Qui il nostro articolo dove vengono spiegate le nuove soglie per i singoli digitali).

A raggiungere questo traguardo è il dominatore delle vendite del 2019, Ultimo, artista che negli ultimi 24 mesi ha realmente fatto incetta di certificazioni.

Tra gli album la musica italiana batte ancora una volta quella internazionale.

Scopriamo nel dettaglio le certificazioni Fimi della settimana #2 del 2020.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Questa settimana nessun singolo internazionale ha ottenuto certificazioni.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Lo storico album degli Oasis Definitely Maybe ottiene il disco d’oro per le 25’000 unità. Si tratta dell’album dei fratelli Gallagher che contiene singoli indimenticabili come Live Forever e Supersonic. Negli Usa vendette un milione di copie, mentre nel Regno Unito le vendite superarono quota due milioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI ITALIANI

Disco d’oro per le 35’000 unità per Tutto questo sei tu, il singolo di Ultimo uscito lo scorso dicembre che ha toccato anche la vetta della classifica Fimi e sta scalando la chart Earone.

CERTIFICAZIONI ALBUM ITALIANI

Supera quota 100’000 unità, e quindi conquista il doppio disco di platino, l’album Polaroid, che ha fatto scoprire al pubblico mainstream il talento musicale di Carl Brave e Franco126.

Primo disco di platino per l’album evento di Mina e Ivano Fossati che raggiunge le 50’000 unità.

Disco d’oro per Good Vibes di Benji & Fede e per Twerking Queen di Elettra Lamborghini, che proprio in questi giorni sta curando gli ultimi dettagli per non arrivare impreparata al suo esordio sanremese.

Appuntamento alla prossima settimana per nuove certificazioni Fimi.