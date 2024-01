Sinner vince il suo primo slam e continua a scrivere la storia del Tennis italiano. Il giovane talento è sempre più vicino al Festival di Sanremo

Il 22enne Jannik Sinner conquista l’Australian Open a Melbourne battendo dopo cinque set per un totale di 3 ore e 44 minuti di sfida il russo Daniil Medvedev. Una vittoria che scrive la storia del Tennis italiano: per Sinner si tratta del primo Slam in carriera, per l’Italia è la terza volta, l’ultima nel 1976, ben 48 anni fa, con Panatta. Ora la direzione del giovane campione sembrerebbe essere un altro suo sogno… il palco del Festival di Sanremo.

Questo importante risultato, l’ultimo tra tanti per questo ragazzo, vero orgoglio italiano, ha scatenato il mondo dei social oltre a ricevere i complimenti unanimi di tutti. Dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cantautrice Giordana Angi fino a quelli degli altri grandi campioni del Tennis: Nadal, Alcaraz, Djokovic, Laver e del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi:

“Abbiamo vissuto un’emozione straordinaria, una di quelle date che abbiamo sognato tutta la vita di poter vedere. Grazie a questo fantastico atleta abbiamo raggiunto un risultato incredibile. Va dato atto al suo avversario di aver giocato due set a un livello stratosferico” Sinner è un campione straordinario – ha aggiunto -. Mi piace pensare da sardo che ci sia stato un passaggio di testimone tra Gigi Riva e Jannik, due campioni straordinari e due esempi per le generazioni giovani. Due patrimoni di tutto il nostro Paese. Due campioni così, per i valori che riescono a trasmettere, credo siano fondamentali per cercare di avere una società migliore“.

Jannik Sinner, che già nella scorsa stagione ha conquistato la coppa Davis (seconda volta per l’Italia, la prima nel 1976 in Cile) e disputato diverse competizioni che hanno fatto appassionare l’Italia intera al Tennis, è un grande amante della musica, soprattutto quella italiana, e ha lanciato lo scorso dicembre un messaggio ad Amadeus.

Sinner verso Sanremo 2024?

“Mi piacerebbe molto fare un salto a Sanremo. Mi piace tanta musica diversa, dal rap al rock e anche il pop. In Italia siamo fortunati, abbiamo tanti artisti straordinari e la nostra musica è bellissima” aveva dichiarato il tennista circa un mese fa.

Ovviamente Amadeus non ha nessun’intenzione di farsi scappare l’occasione di avere il ragazzo d’oro del Tennis Italiano avendo sempre coinvolto nei suoi Festival dei grandi sportivi e in questo caso sarebbe una vera e propria celebrazione per un ragazzo che è un vero e proprio orgoglio per l’Italia nel mondo.

Jannik Sinner, nel caso di presenza al Festival, dovrebbe gestire la presenza già confermata o saltare il torneo ATP 250 di Marsiglia che inizierà il 5 febbraio. Inutile dire che l’Italia intera attende di conoscerlo meglio, e in un’altra veste, sul palco dell’Ariston.

