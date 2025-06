Dal 2009 a oggi: il Festival di Sanremo visto attraverso le certificazioni FIMI. Quali edizioni e quali canzoni sono in testa?

Quante copie hanno venduto le canzoni di Sanremo dal 2009 a oggi? Con l’introduzione delle certificazioni FIMI/GfK basate su dati digitali, streaming e download (dal 2009), è possibile analizzare il successo delle canzoni in gara non solo per ascolti televisivi ma anche per impatto sul mercato.

Di seguito un approfondimento anno per anno, con curiosità, cambi di rotta e una classifica finale dei Festival più venduti dell’era moderna.

Copie vendute/certificate per ogni edizione (2009–2024)

Sanremo 2010 – Condotto da Antonella Clerici, direzione artistica di Gianmarco Mazzi

Totale copie: 195.000 – 8 canzoni su 16 certificate nella categoria Big

Sanremo 2011 – Gianni Morandi, direzione artistica Mazzi

Totale copie: 135.000 – 6 su 14 certificate nella categoria Big

Sanremo 2012 – Morandi bis

Totale copie: 285.000 – 6 su 14 certificate nella categoria Big

Sanremo 2013 – Con Fabio Fazio

Totale copie: 295.000 – 6 su 14 certificate nella categoria Big

Sanremo 2014 – Fazio bis

Totale copie: 105.000 – 3 canzoni Big certificate, più una tra le Nuove Proposte

Sanremo 2015 – Ritorno di Carlo Conti

Totale copie: 400.000 – 6 su 20 Big in garam certificate nella categoria Big

Sanremo 2016 – Conti bis

Totale copie: 475.000 – 11 su 20 Big in gara certificate nella categoria Big, più una tra le Nuove Proposte

Sanremo 2017 – Conti chiude con un boom

Totale copie: 800.000 – 10 su 22 certificate nella categoria Big

Sanremo 2018 – Inizia l’era Baglioni

Totale copie: 350.000 – 4 su 20 certificate nella categoria Big

Sanremo 2019 – Baglioni bis

Totale copie: 1.030.000 – 11 su 24 certificate nella categoria Big

Sanremo 2020 – Debutto di Amadeus

Totale copie: 1.590.000 – 10 su 23 certificate nella categoria Big + 1 Nuova Proposta

Sanremo 2021 – Festival senza pubblico, in pandemia

Totale copie: 2.265.000 – 16 su 26 certificate nella categoria Big

Sanremo 2022 – Conduce sempre Amadeus

Totale copie: 4.600.000 – 19 su 26 certificate nella categoria Big

Un risultato storico, aiutato dall’esplosione dello streaming e da brani che hanno spopolato tra radio e social.

Sanremo 2023 – Record assoluto

Totale copie: 5.050.000 – 22 su 26 certificate nella categoria Big

Sanremo 2024 – Ultimo Festival di Amadeus

Totale copie: 4.550.000 – 28 su 30 certificate nella categoria Big

Sanremo 2025 – Ritorno 8 anni dopo di Carlo Conti

Totale copie: 4.550.000 – 28 su 29 certificate nella categoria Big

Curiosità

Il Festival con meno copie vendute è stato quello del 2014, con solo 105.000 copie certificate.

è stato quello del 2014, con solo 105.000 copie certificate. Sanremo 2023 è il Festival con più copie certificate di sempre nell’era FIMI.

è il Festival con più copie certificate di sempre nell’era FIMI. Amadeus è il direttore artistico con più copie certificate in assoluto: oltre 18 milioni in cinque edizioni.

è il direttore artistico con più copie certificate in assoluto: oltre 18 milioni in cinque edizioni. Sanremo 2017 è stato il primo Festival a superare quota 800.000 copie, grazie anche al boom dei talent e a un cast molto trasversale.

è stato il primo Festival a superare quota 800.000 copie, grazie anche al boom dei talent e a un cast molto trasversale. Dal 2020 al 2024 la media copie/Festival è cresciuta di quasi dieci volte rispetto agli anni 2010–2014.

Classifica dei Festival di Sanremo per copie vendute e certificate (2009–2024)

2023 – 5.050.000 (Amadeus IV) 2022 – 4.600.000 (Amadeus III) 2024 – 4.550.000 (Amadeus V) 2025 – 2.700.000 (Carlo Conti IV) 2021 – 2.265.000 (Amadeus II) 2020 – 1.590.000 (Amadeus I) 2019 – 1.030.000 (Claudio Baglioni II) 2017 – 800.000 (Carlo Conti III) 2016 – 475.000 (Carlo Conti II) 2015 – 400.000 (Carlo Conti I) 2018 – 350.000 (Claudio Baglioni I) 2013 – 295.000 (Fabio Fazio III) 2012 – 285.000 (Gianni Morandi II) 2010 – 195.000 (Antonella Clerici) 2011 – 135.000 (Gianni Morandi II) 2014 – 105.000 (Fabio Fazio IV)

Clicca in basso su continua per scoprire le canzoni più certificate al Festival di Sanremo dal 2009 al 2025.