Dai The Kolors a Guè: i protagonisti sanremesi più ascoltati su Spotify

Sanremo 2025: le canzoni e gli artisti più ascoltati nell’ultimo anno secondo i dati ufficiali di Spotify.

Guè è l’artista in gara più ascoltato in assoluto del 2024; fra le artiste è Rose Villain a primeggiare, mentre i The Kolors sono stati i più ascoltati all’estero.

Anche quest’anno la nota piattaforma svedese dedicherà ampio spazio alla kermesse con il ritorno del podcast Tutte Le Volte Che – Sanremo Edition condotto da Camihawke & Alice Venturi, presto disponibile insieme a tutte le playlist dedicate al festival nell’hub Sanremo.

Gli artisti in gara più ascoltati nel 2024

Il Festival di Sanremo negli ultimi anni è tornato ad essere il riflesso di quello che si ascolta in Italia, complice anche l’ampio spazio dato da Spotify stessa, e spesso detta i trend della musica italiana, raccontando l’evoluzione del panorama musicale nazionale (non sempre positivi, diciamocelo).

Nel 2024, Guè e Tony Effe sono stati tra i più ascoltati su Spotify in Italia. In particolare, l’album ICON di Tony Effe si è posizionato al secondo posto tra i dischi più ascoltati dell’anno, aumentando gli ascolti dell’artista di oltre il 130%.

Guardando alle artiste, Rose Villain è la cantante in gara con la canzone più ascoltata del 2024 grazie a COME UN TUONO (feat. Guè). Menzione speciale per i The Kolors, che risultano gli artisti in gara più ascoltati all’estero nel 2024.

Questa la Top 10 degli artisti in gara a Sanremo 2025 più ascoltati in Italia nel 2024:

Guè Tony Effe Rose Villain Bresh Elodie Olly Rkomi Irama Fedez Rocco Hunt

L’impatto di Sanremo sugli ascolti

Nel 2024, ben 7 canzoni presentate alla scorsa edizione del Festival di Sanremo sono entrate nella top 20 delle più ascoltate in Italia.

Tra queste, Geolier, secondo classificato a Sanremo 2024, ha dominato le classifiche con il brano I P’ ME, TU P’ TE, superando i 100 milioni di ascolti. Anche Mahmood ha lasciato il segno con TUTA GOLD, mentre Annalisa e Rose Villain hanno brillato rispettivamente con Sinceramente e CLICK BOOM!.

Inoltre, La Noia di Angelina Mango, vincitrice dello scorso Festival, è stata la canzone sanremese più ascoltata all’estero nel 2024 grazie alla spinta dell’Eurovision.

Top 10 canzoni di Sanremo 2024 più ascoltate in Italia:

“I P’ ME, TU P’ TE” – Geolier “TUTA GOLD” – Mahmood “Sinceramente” – Annalisa “CLICK BOOM!” – Rose Villain “La Noia” – Angelina Mango “Casa mia” – Ghali “Vai!” – Alfa “Tu No” – Irama “UN RAGAZZO UNA RAGAZZA” – The Kolors “Tutto Qui” – Gazzelle

i contenuti spotify legati a Sanremo

Tra i contenuti dedicati al Festival su Spotify troviamo: