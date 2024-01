Il Sanremo 2024 di Apple Music è (anche) nel segno di Giorgia e Paola & Chiara

Come celebrerà Apple Music il Festival di Sanremo 2024? Innanzitutto con una sezione speciale ricca di playlist in cui spiccano due, “Il mio Sanremo“, curate dallo co-presentatrice della seconda serata, Giorgia, e dalle presentatrice del Primafestival, Paola & Chiara, entrambe in gara lo scorso anno.

Apple Music celebra la 74esima edizione di Sanremo con un’ampia offerta di playlist a tema Sanremo curate dal team editoriale di Apple Music. Eccole:

Sanremo 2024 le 30 canzoni che arricchiranno il palco dell’Ariston nel corso del 74esimo Festival di Sanremo, tra grandi nomi della musica italiana e sorprendenti esordi, disponibili per l’ascolto in Audio Spaziale con Dolby Atmos ;

le 30 canzoni che arricchiranno il palco dell’Ariston nel corso del 74esimo Festival di Sanremo, tra grandi nomi della musica italiana e sorprendenti esordi, disponibili per l’ascolto in Audio Spaziale con ; Sanremo i vincitori , la playlist che riunisce tutti i vincitori del Festival della Canzone Italiana

, la playlist che riunisce tutti i vincitori del Festival della Canzone Italiana Sanremo brani essenziali : una selezione di brani sanremesi più amati: perché Sanremo è Sanremo

: una selezione di brani sanremesi più amati: perché Sanremo è Sanremo Sanremo anni ’80 brani essenziali , la collezione di alcune delle canzoni presentate al Festival di Sanremo tra il 1980 e il 1989, diventate ormai veri e propri classici della musica italiana

, la collezione di alcune delle canzoni presentate al Festival di Sanremo tra il 1980 e il 1989, diventate ormai veri e propri classici della musica italiana Sanremo anni ’90 brani essenziali , alcuni dei brani entrati nella storia della musica italiana, presentati al Festival tra il 1990 e il 1999;

, alcuni dei brani entrati nella storia della musica italiana, presentati al Festival tra il 1990 e il 1999; Sanremo le canzoni d’amore: il catalogo dedicato alle canzoni che hanno fatto emozionare il pubblico dell’Ariston, una vera e propria collezione dedicata a chi ama l’amore.

A queste raccolte Apple Music aggiunge le inedite playlist Il Mio Sanremo che includono una selezione di brani scelti in esclusiva da Giorgia e Paola & Chiara. artiste che quest’anno saranno al Festival nelle inedite vesti di conduttrici.

Giorgia ripercorre i brani sanremesi che più ha amato:

“Queste sono alcune tra le canzoni di Sanremo che durante la mia crescita umana e artistica hanno composto i miei ricordi e che sono rimaste nella mia memoria musicale attraverso il tempo”. La playlist Giorgia è un vero è proprio viaggio di 15 brani nella storia del palco più celebre della canzone italiana, tra cui spiccano canzoni intramontabili come “Donne” di Zucchero e “La Solitudine” di Laura Pausini, fino ad arrivare a brani più recenti come “ZITTI E BUONI” dei Måneskin.

Per Paola & Chiara il Festival ha una grande importanza:

“Tutto ha avuto inizio a Sanremo e tutto è ricominciato a Sanremo. Non possiamo che amarlo profondamente. Un luogo dove la musica suona sempre non può che essere magico”.

Paola & Chiara hanno deciso di raccontare il loro Sanremo attraverso 16 brani memorabili, dalle note poetiche di “Musica Leggerissima” di Colapesce Dimartino all’irresistibile ritmo di “Andromeda” di Elodie, includendo i 5 successi che le hanno portate sotto i riflettori del palco dell’Ariston: “In viaggio“, “Amici come prima“, “Per te“, “A modo mio” e “Furore“.

Tutti i contenuti dedicati a Sanremo 2024 di Apple Music si trovano qui.

Non solo, i protagonisti di Sanremo sull’app Apple TV dove è disponibile una raccolta di serie e film imperdibili scelti da tre artisti in gara. Alessandra Amoroso, Angelina Mango e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che hanno condiviso con Apple TV+ i loro Apple Originals preferiti: una “selezione firmata” disponibile in esclusiva su Apple TV+.

Ovviamente Sanremo 2024 è anche su Apple Podcast dove è disponibile una selezione di podcast per rimanere aggiornati sulle ultime notizie da Sanremo, ma anche approfondimenti e curiosità sulla musica italiana e i suoi protagonisti.