Per Amazon Music dirige l’orchestra a Sanremo 2024 il Maestro Peppe Vessicchio

Dopo aver presentato le “campagne” per il Festival di Sanremo 2024 delle altre piattaforme streaming veniamo ad Amazon Music che per la settimana musicale più bollente dell’anno punta tutto per il secondo anno consecutivo su uno dei volti più amati della kermesse, il maestro Peppe Vessicchio.

Ovviamente anche su Amazon Music la musica italiana legata a Sanremo sarà celebrata con playlist dedicate ma anche contenuti esclusivi e dirette Twitch da Sanremo nei giorni delle kermesse.

Per quel che riguarda il Direttore d’orchestra più amato d’Italia, torna il format che va alla scoperta dei brani della in gara con piccole anticipazioni, curiosità, conversazioni intime e spiritose del resto il maestro Peppe Vessicchio è lui stesso sinonimo di Sanremo e nessuno meglio lui può dialogare con i cantanti in gara e metterli a proprio agio, scoprirsi e lasciarsi scoprire dal pubblico.

A questo link invece è possibile ascoltare la playlist curata dal Maestro Vessicchio.

Tutti i contenuti creati saranno disponibili sui canali social di Amazon Music (Instagram e TikTok) a partire dal 25 gennaio e per tutta la durata del festival. Per quel che riguarda invece le dirette sul canale Twitch di Amazon Music Italia andranno in ona dalle 18 alle 20 nei giorni del festival.