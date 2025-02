Olly a Sanremo 2025: “Spero che la mia carriera continui a essere lineare, con la capacità di fermarmi quando serve”

Sanremo 2025 abbiamo assistito alla conferenza stampa con Olly, una delle voci più interessanti della nuova generazione, che porta sul palco Balorda Nostalgia, un brano che promette di lasciare il segno.

sanremo 2025 olly Il significato di “Balorda Nostalgia”

Il titolo del brano è già un manifesto. Federico racconta di aver scelto il termine “Balorda” proprio per “semplificare il concetto di nostalgia, che spesso viene indicata come una cosa pesantissima”. Qui, invece, la nostalgia diventa quasi un’idea giocosa, qualcosa che si può osservare con un sorriso malinconico, senza farsi sopraffare.

“Quando ho scritto la canzone, mi è venuto spontaneo questo titolo. Poi mi sono reso conto che mia nonna usava spesso questa parola. In casa mia ormai è un termine quasi affettuoso”, ha rivelato Federico. Un dettaglio che conferma il suo stile di scrittura, sempre radicato in un vissuto personale ma capace di parlare a tutti.

La nostalgia come tema centrale

Se già nelle sue canzoni precedenti il concetto di nostalgia era presente, in Balorda Nostalgia assume una nuova forma. Federico non racconta solo il rimpianto del passato, ma una riflessione più ampia su cosa significhi sentire la mancanza di qualcosa o qualcuno. “La nostalgia nel mio caso è quella di casa, del mare di Genova, della mia infanzia” ha dichiarato.

Un sentimento universale, che ciascuno può interpretare a modo proprio. E forse è proprio questa la chiave del successo di Federico: scrivere di esperienze personali senza renderle mai esclusive, permettendo a chi ascolta di riconoscersi nei suoi testi.

Essere un cantautore genovese significa inevitabilmente confrontarsi con un’eredità artistica immensa. Federico non sfugge a questa responsabilità, anzi, la accoglie con rispetto e fierezza. La sua esibizione a Sanremo includerà anche Il Pescatore di Fabrizio De André, un omaggio sentito a uno dei più grandi poeti della musica italiana. “È un onore e un orgoglio poter cantare un pezzo del genere, che per noi genovesi è un simbolo di solidarietà e di seconde possibilità”, ha detto.

Sanremo come trampolino per il futuro

La partecipazione a Sanremo 2025 segna un ulteriore passo in avanti nella carriera di Federico. Se lo scorso anno si era già imposto come una delle nuove voci più seguite, quest’anno il suo percorso si fa ancora più solido: il tour nei club è stato un successo clamoroso, con tutte le date sold-out, e ora si prepara a riempire i palazzetti con 13 date in Italia e 5 all’estero nel 2025 e 2026.

“Spero che la mia carriera continui a essere lineare, con la capacità di fermarmi quando serve”, ha detto Federico, sottolineando la sua volontà di gestire il successo con equilibrio, senza farsi travolgere dalla frenesia del mercato musicale.

Conclusione: perché “Balorda Nostalgia” potrebbe essere la sorpresa di Sanremo

Con un testo evocativo, una melodia intensa e un messaggio che tocca corde profonde, Balorda Nostalgia ha tutti gli elementi per diventare uno dei brani più amati del Festival. Federico ha già dimostrato di saper costruire un rapporto autentico con il pubblico, senza cercare il consenso facile.

Sanremo 2025 potrebbe essere la consacrazione definitiva di un artista che, pur essendo già ai vertici delle classifiche, resta fedele alla sua identità. E forse proprio questa coerenza è il segreto del suo successo.