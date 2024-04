Sanremo 2025 vedrà il ritorno di Carlo Conti? “Capiremo se il mio orecchio funziona ancora…”

A quanto pare il nodo sul successore di Mr. 14 milioni di copie certificate in 5 anni, Amadeus, per la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo 2025 potrebbe sciogliersi prima di quanto si pensi con il ritorno di Carlo Conti.

Noi di All Music Italia avevamo già fiutato come molti altri l’ipotesi che la Rai decidesse di non rischiare affidando il Dopo-ama ad un altro nome che simbolo l’azienda, un volto rassicurante per il pubblico generalista e che in passato ha già guidato il Festival, Conti per l’appunto.

Il nostro Direttore, Massimiliano Longo, aveva inoltro approfondito con un editoriale i motivi per cui, almeno a suo avviso, il ritorno del conduttore di Tale & Quale Show e I Migliori anni alla guida, non sarebbe stata un’ottima idea. Potete leggerli in questo articolo.

Ora, dopo che nelle ultime settimane a tenere banco erano i nomi di Alessandro Cattelan e Paolo Bonolis, e mentre NOVE ha avanzato un’importante proposta ad Amadeus che comprenderebbe anche la rivoluzione di X Factor (che potrebbe passare da Sky al NOVE dopo l’imminente scadenza del contratto), con un’intervista realizzata da Silvia Fumarola per La Repubblica, lo stesso Conti ha fatto capire di star valutando l’ipotesi del ritorno.

Carlo Conti, ricordiamo, ha condotto l’edizioni dal 2015 al 2017 del Festival di Sanremo contribuendo per primo al ritorno di grandi nomi in gara (Fiorella Mannoia), di importanti debutti (Il Volo) ma soprattutto mettendo a segno diversi ottimi colpi nei giovani con Gabbani, Ermal Meta, Mahmood e Irama, tra gli altri.

Il conduttore ha portato ascolti molti alti, poi superati da Baglioni e Amadeus, e totalizzando con i brani dei suoi Festival circa 1.700.000 copie certificate in un’epoca, va detto, in cui lo streaming non era ancora dominante. Il tutto per un totale di 29 dischi di platino e 9 dischi d’oro.

Festival di Sanremo 2025 le dichiarazioni di Carlo Conti

Riguardo al Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti ha dichiarato: