Amadeus manda a Sinner l’invito ufficiale per Sanremo: “Tranquillo non dovrai cantare né ballare…”

E alla fine l’invito da parte di Amadeus per Sinner, il campione del tennis italiano che a soli 22 anni ha vinto il sui primo Slam (vedi qui) è arrivato. Un invito ufficiale a salire sul palco del Festival di Sanremo 2024 per ricevere l’applauso da parte di tutto il pubblico italiano, televisivo e presente in platea.

Se nel mese di dicembre il ragazzo aveva confessato il suo amore per la musica italiana e il desiderio di andare a Sanremo, nella giornata di ieri sembrava aver cambiato idea. In un’intervista Jannik ha infatti dichiarato:

“Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo Jodel… lasciamo perdere! Devo giocare a tennis io.“

Nei giorni scorsi i rumors parlavano di trattativa di Amadeus per portare il ragazzo all’Ariston ed ecco che nella giornata di lunedì 29 gennaio, il giorno dopo il grande trionfo di Jannik Sinner, Ama decide di mandare un invito anomalo al ragazzo. Un invito che arriva attraverso un video messaggio pubblico dal suo profilo Instagram:

“Ciao a tutti da Amadeus, Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama, questo messaggio è per te Jannik.

Complimenti sono qui per farti pubblicamente l’invito per venire al festival di Sanremo. Tutti me lo chiedono, ovviamente c’è la grande gioia di averti a Sanremo, non devi cantare non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation del teatro Ariston un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi.

Vieni a Sanremo Jannik in una delle cinque sere. So che è insolito un invito, come dire, pubblico ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo.”

Non ci resta che aspettare per sapere se, in stile “C’è posta per te“, Sinner accetterà l’invito.