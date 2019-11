Area Sanremo 2019 vincitori Arianna Manca Andarsi bene testo e video.

Tra gli 8 vincitori di Area Sanremo c’è Arianna Manca, artista prodotta da Zibba che, prima dell’estate, ha lanciato il singolo Venere.

Arianna cercherà di conquistare uno dei due posti tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 riservati ai vincitori di Area Sanremo 2019.

Qui potete vedere il videoclip della canzone. A seguire il testo del brano.

Quello che vorrei da te

vorrei da te

non litigar ma capisco sembra controverso

da quello che vorresti tu

e se fossi lucido, se ti mettessi nei miei panni

come vietare tutti questi danni

senza far passare gli anni e poi pentirsi, sbranarsi

quello che penso dello stare insieme

te l’ho già detto e lo sai bene

amarsi non è avere le catene

andarsi bene, andarsi solo bene

senza mentire che non serve

senza barare tanto poi si perde

senza farsi andare bene niente

finché non ci si sente

Oppure essere distratti

parlare bene e poi tradirsi

andare in vacanza da soli

e cedere alle occasioni

e non raccontarsi le ossessioni

per non disturbare

siamo in mezzo ad un mare

magari fare un concorso alle poste

poi arrendersi al fatto di non essere in tempo

per le risposte

le risposte

Quello che vorrei da me, vorrei da me

sarebbe divertirmi ma trovando un verso

a questo tempo che ora sembra così stupido

restare a galla per ferirsi

amarsi senza più occasioni e dirsi

che non è più tempo di biasimarsi o ricucirsi

Oppure essere distratti

parlare bene e poi tradirsi

andare in vacanza da soli

e cedere alle occasioni

e non raccontarsi le ossessioni

per non disturbare

siamo in mezzo ad un mare

magari fare un concorso alle poste

poi arrendersi al fatto di non essere in tempo

per le risposte

di non essere in tempo per le risposte

Quello che penso dello stare insieme

te l’ho già detto e lo sai bene

amarsi non è accontentarsi ma andarsi bene

andarsi solo bene

basta un pensiero per colpirsi

andare fuori a bere con i rischi

e rinnegare tutti gli imprevisti

come non ci fossimo mai visti