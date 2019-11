Sanremo Giovani 2019 Thomas Ne 80 testo.

A due anni dall’avventura ad Amici di Maria De Filippi e con due dischi pubblicati, entrambi certificati con il disco d’oro, Thomas è uno dei semifinalisti di Sanremo Giovani 2019.

Qui potete ascoltare il suo brano e, a seguire, trovate il testo della canzone.

THOMAS NE 80 TESTO

Non c’è soluzione, non c’è religione

il sabato sera

non c’è distinzione, non c’è pelle bianca, gialla o nera

e ti dicono di stare tranquillo

che devi stare lì seduto al tuo posto

è che io non so restarmene zitto

in fondo non ti conosco

non mi stare più addosso

Che serve avere calma

ne 80

paura della guerra

ne 80

la musica non cambia

ne 80

ma vedo solo gente

che balla, che balla

Troppa connessione mi dimentico di uscire la sera

tutta questa libertà un po’ mi fa sentire in galera

giacca nuova e guarda qui come brillo

faccio duemila video ma non li psto

me ne vado via come Michael Jackson

che non ti conosco

non mi stare più addosso

Che serve avere calma

ne 80

paura della guerra

ne 80

la musica non cambia

ne 80

ma vedo solo gente

che balla, che balla

Non so come mi sono svegliato negli anni ’80

con i Queen, Sting e per radio Billy Jean

senza filtri in faccia, senza star connessi tutto il giorno

ma era solo un sogno, no

Che serve avere calma

ne 80

paura della guerra

ne 80

la musica non cambia

ne 80

ma vedo solo gente

che balla, che balla