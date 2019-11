Sanremo Giovani 2019 Libero La casa del vento testo.

Libero Proietto, questo il vero nome del cantautore, ha presentato nelle selezioni di Sanremo Giovani 2019 il brano La Casa del vento.

Qui trovate l’audio per ascoltare la canzone e a seguire il testo della stessa.

LIBero la casa del vento testo

Ho incontrato Dio

lo diresti abita a Genova

porta fuori il cane in zona periferica

e l’America dice che

l’ha sbucata di Domenica

e non c’eran Doria, Genoa in serie A

Genova esporta genio e genio va

Colombo va, Dante si appresta

occhio alla testa che detesta branca

e se lo bracca gli fa la festa

la signora immonda di piazza Alimonda

ha una morta violenta

si lamenta ogni giorno

qualcosa di nuovo

per maledire un giorno nuovo

e maledire un uomo

maledire un Dio a cui si è sottomessi

ma per sicurezza un altro capo chino a messa

Belin ma pensa che questa

è casa del vento

tu parla ma non ti sento

e se esprimo esprimo dissenso

lo stesso che mi dà in cambio

al primo sguardo uccidimi a ponente

che a levante mi rialzo

che a levante mi rialzo

Parla piano è notte ci sentono

si moriremo un giorno

ma gli altri no

come fosse l’ultima notte al mondo

brilli come lo sfondo

di ogni sogno che ho

Noi siamo quelli che lamentano

la meta è sulla vetta bro

mi spetta la mia fetta

che ho la fretta che si metta troppo male

che si alzi troppo il mare

e siamo muri con le spine

poeti anche senza rime

noi che gridiamo nell’alba

odoriamo di cose antiche

ti sei persa come il sole nei vicoli

condannati a esser piccoli

cercavamo un altro sogno da aprire

qui di spazio, ce n’è sempre stato

per ogni nave che parte

per ogni passo mancato

e l’acqua che sbatte su ogni insulto che ho urlato

per un salto nel vuoto

di chi non è tornato

chi non è tornato

di chi non è tornato

Parla piano è notte ci sentono

si moriremo un giorno

ma gli altri no

come fosse l’ultima notte al mondo

brilli come lo sfondo

di ogni sogno che ho

Parla piano è notte ci sentono

si moriremo un giorno

ma gli altri no

ballando sopra le rovine vedrò

un molo da cui ripartire

Ho incontrato Dio

lo diresti abita a Genova