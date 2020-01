Oggi, 17 gennaio, la stampa ha ascoltato in anteprima i 24 brani in gara al Festival di Sanremo.

Uscirà il 31 gennaio "This is Elodie", il nuovo album dell'artista romana, pronta a tornare sul palco dell'Ariston con"Andromeda", brano firmato da Mahmood e Dardust.

Videointervista a J-Ax: “Essere ReAle significa cadere sette volte e rialzarsi otto”

Videointervista di presentazione di "ReAle", il nuovo album di J-Ax, in uscita il 24 gennaio. 18 brani in una sorta di greatest hits di inediti in cui non mancano i featuring.