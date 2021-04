Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 9 aprile

Radio date 9 aprile.

Questa settimana i nuovi singoli sono oltre 60. Che la musica italiana si stia già preparando alla stagione estiva? Che sia già ora di tormentone da ballare (speriamo!) in riva al mare?

Nel radio date di questa settimana capeggia Alessandra Amoroso che torna prepotentemente con due nuove canzoni lanciate in streaming qualche giorno fa. Ma ci sono anche Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede, all’esordio da solista. E poi Franco126, Mara Sattei, Motta, I Nomadi, Pierdavide Carone, Rachele Bastreghi.

Non vi bastano? Ne volete ancora? E allora non rimane che continuare nelle prossime pagine e, nell’ultima, troverete anche il form per segnalare l’uscita di singoli non presenti in questa lista.