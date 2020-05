Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell’8 maggio

Radio date 8 maggio 2020.

Siete pronti ad andare a fare una lunga passeggiata accompagnati dalla nuova musica italiana?

Il radio date è iniziato alla grande con Biagio Antonacci che, lunedì 4 maggio ha pubblicato il nuovo singolo Per Farti Felice, nuovo estratto dall’album Chiaramente visibili dallo spazio.

Stesso giorno per l’uscita di Certificanzone, il nuovo singolo de Lo Stato Sociale anticipato nell’unico luogo fuori casa in cui, durante il lockdown totale, si poteva interagire con le altre persone: il supermercato.

Venerdì 8 maggio arriva Luna Araba, il nuovo singolo di Colapesce e Dimartino, estratto dall’album di inediti I Mortali (di prossima uscita per 42 Records/Sony Music). Al brano partecipa anche Carmen Consoli che, insieme al duo, permette un tuffo nel mare, nei colori e nelle suggestioni della Sicilia.

Achille Lauro presta la sua collaborazione al nuovo singolo di Joey (ex X-Factor) per il nuovo singolo Dovrai, fuori l’8 maggio.

Ancora una collaborazione questa settimana. Lowlow lancia Mondo Sommerso feat. Holden. Il brano racconta la difficoltà di prendere delle scelte tramite la narrazione della fine di una storia d’amore: alcune decisioni determinano la vita di ognuno. Le strade abbandonate sprofondano come Atlantide per riemergere solo nei pensieri più nascosti con un velo di rimpianto. Il nuovo singolo è la risposta alla domanda che tutti si sono posti almeno una volta: “se non avessi chiuso quel rapporto dove sarei ora? Chi sarei?”

Luca Barbarossa lancia Non è inutile, al fine di raccogliere fondi per l’Istituto Spallanzani e sostenere la ricerca sul Covid-19 (qui tutte le informazioni).

Da venerdì 8 maggio sarà in radio T’Innamorerai, uno dei brani iconici della carriera di Marco Masini datato 1993. Nel 2020 torna in una nuova versione che vede la collaborazione di Francesco Renga.

Fuori in digitale giovedì e in radio venerdì Io mi domando se eravamo noi, il nuovo singolo dei Perturbazione che anticipa la pubblicazione del nuovo album, (dis)amore, di prossima uscita per Ala Bianca Records.

