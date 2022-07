Radio date 8 luglio.

Siamo nel pieno dell’estate, la stagione dei tormentoni. Eppure la musica nuova non si ferma.

Anche questa settimana oltre 150 nuovi singoli pronti per le nostre orecchie. E, se i grandi nomi hanno già dato e sono per lo più impegnati in tour (leggi qui tutti i tour dell’estate 2022), tanti big un po’ meno big e tantissimi emergenti.

Siete pronti a scoprirli tutti?