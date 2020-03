Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 6 marzo

Radio date 6 marzo 2020.

La musica italiana continua la sua marcia con alcune novità attese, nuove proposte e i big con nuovi progetti in arrivo.

Siete pronti a scoprirle con noi?

Dopo aver fatto slittare l’uscita di una settimana per via del corona virus, nel radio date del 6 marzo arriva Buenos Aires, il nuovo singolo di Baby K.

In questo brano l’artista affronta tematiche legate all’universo femminile: Baby K in versione femme fatale racconta l’amore da guerriera.

Interpreta una donna ferita con addosso le cicatrici del suo passato e del presente. Mostra come le fragilità possano rendere l’essere umano più forte e determinato.

Buenos Aires è scritto da Baby K e Davide Petrella prodotto da Zef e distribuito da Sony Music Italy.

Da venerdì arriva in radio Luci Blu, terzo singolo estratto dall’ultimo disco di inediti di Emma Marrone Fortuna. Una ballad intensa e profonda scritta da Davide Simonetta e Simone Cremonini.

«Una canzone che al primo ascolto non avevo capito, e poi ho intuito il perché – racconta Emma – Mi devasta e a tratti, secondo me, svela anche una fragilità e una dolcezza che io stessa non credevo di possedere. C’era tutto io e te e quelle luci blu, poche parole infilate bene in una ballad che spero faccia emozionare».

Federica Carta presenta il nuovo singolo Bullshit (Island Records), disponibile nel radio date del 6 marzo. Il brano mostra al pubblico una nuova Federica che ha imparato ad amarsi per quella che è. Un’artista crescita e sempre più consapevole di se stessa: una giovane donna, imperfetta ma autentica, e molto più forte di prima. Bullshit è lo specchio di questo cambiamento, artistico e interiore: “Sto trasformando la mia fragilità in un punto di forza”.

Sembro Matto, il nuovo singolo di Max Pezzali, sarà disponibile nel radio date del 6 marzo. Come per il precedente singolo, anche in questo caso la copertina è stata disegnata da Zero Calcare.

I due brani saranno parte del nuovo album di Max Pezzali per il quale non è ancora stata annunciata la data di uscita.

Le novità non sono finite qui.