Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 5 giugno

Radio date 5 giugno.

Primo appuntamento di giugno con il radio date. Siete curiosi di scoprire la nuova musica di questa settimana?

Sicuramente il singolo che attira più curiosità è lo squadrone di DPCM Squad messo su da Max Pezzali e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale per il singolo Una Canzone Come Gli 883, i cui proventi saranno devoluti a Spotify Covid-19. Al brano, prodotto da Boss Doms, hanno partecipato Cimini, Eugenio In Via Di Gioia, Fast Animals And Slow Kids, Marco Giallini, J-Ax, Jake La Furia, Emis Killa, La Pina, Pierluigi Pardo, Pinguini Tattici Nucleari e Nicola Savino.

Altro singolo interessante (ma con meno curiosità perché non è un inedito) è il brano di Tiziano Ferro che, per l’estate 2020, sceglie Balla per me feat. Jovanotti. E’ il quinto estratto dall’album Accetto Miracoli.

Dall’album Viceversa, arriva Il sudore ci appiccica, il nuovo singolo di Francesco Gabbani fuori nel radio date del 5 giugno.

Nina Zilli, nella giornata mondiale dell’ambiente, presenta il singolo Schiacciacuore feat. Nitro dedicato a Madre Natura.

