Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 3 aprile

Radio date 3 aprile 2020

Siamo arrivati all’appuntamento con il radio date, quello della settimana del 3 aprile.

Siete pronti a scoprire le canzoni che ci terranno compagnia durante queste lunghissime giornate a casa?

Achille Lauro esce con il nuovo singolo 16 marzo, il primo per ElektraRecords/Warner Music. Un potente inno generazionale, una power ballad dai tratti melodici, nostalgici già annunciata sui social da Lauro nelle scorse settimane.

Francesca Michielin, nel radio date del 3 aprile, lancia Monolocale feat. Fabri Fibra. Si tratta di un brano in cui R&B e Gospel si uniscono in un incontro-scontro tra la solennità dei suoni e la tematica urban. Lo special è un omaggio all’universo musicale della Michielin, con una citazione ai riff di John Frusciante dei Red Hot Chilli Peppers.

Si rinnova anche la collaborazione con Fabri Fibra in un brano nel quale il rap, le permette di rendere concreta la sua idea di vivere sintetico anche attraverso i suoni, descrivendo – con una prospettiva al contrario – la vita di coppia di chi sta insieme a un artista che mentre si afferma, si allontana.

RADIO DATE 3 APRILE

Good Times, il nuovo singolo di Ghali, sarà in rotazione radiofonica dal 3 aprile. E’ stato prodotto da Merk & Kremont e mescola sonorità dance a contaminazioni quasi funk.

Il brano parla dell’importanza di preservare i momenti di felicità: un messaggio di positività sostenuto da un ritmo incalzante e sottolineato da un fischiettare allegro che diventa un messaggio di speranza.

Il Coraggio è il nuovo singolo di Paolo Meneguzzi, in uscita nel radio date del 3 aprile. Il brano è stato scritto e prodotto da Emilio Munda.

Un testo maturo e dalla melodia originale, frutto di questi giorni difficili. La trasformazione da una vita normale a una vita serrata nella quale a rimetterci sono sempre i “più piccoli”, che sono quelli che devono avere “il coraggio”.

“La paura non puo’ niente, se niente fa paura … Il coraggio non è dei protagonisti, di quelli che ridono quando cadi, il coraggio è lo stemma di chi ti ama, di quelli che applaudono quando ti rialzi, nonostante tutto”

Il 1° aprile esce Quando tutto finirà, il nuovo singolo di Simone Tomassini. Per questo brano si è ispirato alle alle parole di sua figlia Charlotte: “non mi vedeva da quasi un mese dopo il tour in Argentina e, dopo che l’ho abbracciata, mi ha detto: ‘Quando tutto questo finirà andremo a fare un giro in camper? Naturalmente le ho risposto di sì e la notte stessa ho scritto questa canzone di speranza. La copertina del singolo è stata disegnata proprio da mia figlia Charlotte”.

Nelle pagine successive troverete la lista completa dei nuovi singoli in uscita e i link ai nostri articoli di approfondimento.