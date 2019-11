Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 29 novembre

Il radio date questa settimana conta davvero tante novità e non è un modo di dire!

Quindi, non perdiamo tempo e scopriamo subito che cosa girerà nelle nostre orecchie a partire da questa settimana.

Annalisa presenta il suo nuovo singolo Vento sulla Luna in duetto con Rkomi, scritto insieme a Franco126 e Dardust. Sarà fuori nel radio date del 29 novembre.

Novità anche da Capo Plaza che pubblica Ho fatto strada, brano che dà voce ad una generazione alla costante ricerca di una via d’uscita da una realtà che non concede privilegi. In questo nuovo singolo Plaza rivive i sentimenti di un bambino che ha vissuto in quelle strade che non gli hanno mai concesso una vita facile, ma che lo hanno spinto a diventare ambizioso e desideroso di proseguire quel successo che ora ha grazie alla sua determinazione.

Venerdì sarà fuori in digital download, streaming e in radio Sublime, il secondo brano estratto da S.A.D. STORM AND DRUGS, il nuovo disco di Dardust che uscirà il 17 gennaio 2020 sul mercato internazionale per Sony Music Masterworks e Artist First.

Il disco sarà l’ultimo capitolo di una trilogia discografica che sta attraversando l’asse geografico/muscale di Berlino – Reykjavík – Edinburgo. Un progetto interamente strumentale che unisce il mondo pianistico all’elettronica di matrice nord europea.

Continuiamo con Diodato.

Venerdì 29 novembre sarà il radio date della sua Che Vita Meravigliosa (Carosello Records). È il tributo del cantautore alla vita, in tutte le sue sfaccettature e declinazioni.

Tornano anche Le Deva con il nuovo singolo A.I.U.T.O., brano che racconta il mondo delle fragilità dell’anima. Il titolo è l’acronimo di 5 emozioni: Angoscia, Inquietudine, Umiliazione, Tormento, Ostacolo. Una richiesta di aiuto “urlata” di tutte quelle persone che si sentono in difetto nei confronti della loro felicità, della loro serenità, della loro vita stessa.

Dopo il duetto con Alex Britti (Anche quando piove), Mameli torna nel rado date del 29 novembre con il nuovo singolo Serata Banale.

Il brano è una riflessione sul vuoto interiore provocato dall’estrema semplicità e accessibilità che caratterizzano il nostro tempo.

Ultimo, ma non meno importante, arriva il nuovo singolo di Tiziano Ferro.

Dopo aver pubblicato l’album Accetto Miracoli, è già pronto a scoccare una nuova freccia dal suo ricco arco di singoli: In mezzo a questo inferno. Radio date ufficiale 29 novembre.

